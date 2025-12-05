タレントの浜田翔子（39）が5日、ユーチューバーでミュージシャンの夫・カブキンと手掛けるYouTubeチャンネル「カブしょこ新婚夫婦」を更新し、第4子を妊娠したことを発表した。

冒頭で「今回、4人目を授かりました。まさかのです」と発表。「安定期に入ったということで報告させていただきました。もうすぐ（妊娠）6カ月になります」と明かした。第1子を出産した35歳以降、「妊娠と出産を繰り返して（第4子の）出産は40歳になりそうです」と説明した。

子育ての日々について「（周囲から）体のことを結構心配されたりするんですけど、なんとかなっているかな、という感じ」と語ると、カブキンも「今回は余裕が凄い」と妻についての印象を明かした。

現在は、もうすぐ4歳の長男、1歳10カ月の次男、10カ月の三男の3人兄弟。4人目の性別はまだ分かっていないといい、カブキンは「果たして4人目は王子なのか姫なのか。統計学的には女の子が来てもいいかな」と心境を語った。浜田も「“女の子を望んでいるから4人目”って言われるやつだよね」と話した。

浜田は夫について「パパが凄い成長して」と、朝の準備などの家事を任せられるようになったと明かし「本当にありがとうございますという感じ」と感謝。自身の仕事については「40歳だしちょっとしたいこともあったけど」と明かしながら、「子育て一筋でいかねばという気持ちに整いました」と決意を新たにしていた。

この日、浜田は自身のインスタグラムも更新。夫、3兄弟との家族ショットを公開し、「来年は、さらに賑やかになりそうです。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです」とつづった。

浜田は2020年6月にカブキンと結婚。21年12月28日に第1子男児、24年1月に第2子となる男児、今年1月に第3子男児を出産している。