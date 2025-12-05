元メジャーリーガーで、現在は独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスで現役を続けている川崎宗則（44）が4日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）にゲスト出演。7月に最愛の父・正継（まさつぐ）さんを亡くしていたことを明かした。

ガチャガチャ方式で「川崎家の教育方針」というトークテーマを自ら引いた際、「有限会社川崎電気工事」社長だった父や母が多忙を極めていたことから食事は7歳上の姉に作ってもらい、野球は5歳上の兄に教えてもらって育ったと振り返った末っ子のムネリン。

自身と妻の間には小6の長男、小3の長女、幼稚園年長の次女と3人の子供がいるとした上で、自身の子供たちについては「妻にまかせっきり」であることや、どうしても“ムネリンの息子”と見られてしまう長男が最初はサッカーを始めたものの、小3の時に「サッカー辞めたい」「野球やりたい」と自分から言い出したとした。

「野球？野球やりたい？なぜ野球かな…。うれしいけど、ちょっとびっくりした。僕は電気屋のせがれでしたんで、野球を変なプレッシャーなくやってましたけど、やっぱり息子が野球やるってなると“ムネリンの息子”って言われるプレッシャーに向き合えるのかな、と。僕は（ハードルが）高いと思ってて。（息子が）野球をやるという選択がなかったんですよ。息子も分かってたんですよ。公園にいたら“ムネリ〜ン！写真撮ってくださ〜い”って言われる。息子もパパは野球選手なんだっていうのは知ってるわけですよ」

心配するパパだったが、愛息は小6になった現在も野球を続けており「メチャクチャいい選手ですよ」というムネリン。それでも自ら教えることはなく、チームの指導者に任せるという選択を取り、息子ともそう約束を交わしたという。

一緒に練習することはあるが、キャッチボールしたり、トスを上げるだけで指導はせず。そこには「スポーツは自分で考えて失敗してほしい」という深い思いがある。「失敗をしないとスポーツをやっている意味がない。そりゃ打ってほしいけど、失敗から多くのことを学べるから。失敗すると謙虚になれる。優しくもなれるじゃないですか」などと語った。

子供たちへの教育方針を熱く語ったあとで「正継お父さんからも言われてたんですよ。野球じゃメシ食えないっていつも言われてた。資格取れって。電気の資格とか」とし、「お父さんありがとう。お父さんは武道家だったんです。空手と柔道。空手は親父の影響で僕もずっとやってたんで。お父さん…7月に亡くなっちゃったんです。だからこういう話が（トークテーマに）出てくるのもなんか運命的だなと思って。ありがとう、正継お父さん」と目をうるませながら最愛の父に感謝のメッセージを送っていた。