好き&いただきたい「石川県の御朱印」ランキング！ 2位「尾山神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
いよいよ年の瀬を迎え、心新たに新年を迎える準備を始める時期となりました。 新しい一年を良い年にできるよう、縁起の良い御朱印や特別な由緒を持つ寺社仏閣に参拝し、運気アップを図りたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、御朱印に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&いただきたい「石川県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「尾山神社の御朱印をいただきたい理由は、前田利家公と正室お松の方を祀る縁結びの神社であること、全国的にも珍しい和漢洋の3様式が融合した神門が美しく印象的であること、そして御朱印帳のデザインが魅力的で、金沢の魅力が伝わる旅の記念になることなどが挙げられます」（60代男性／東京都）、「毎月変わるという福印が気になり頂きたいと思っています」（40代女性／東京都）、「シンプルなデザインに迫力があってかっこいい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「由緒ある神社で、白山信仰の中心として特別感があります。御朱印も格式があり、受け取る価値を強く感じたため選びました」（20代男性／静岡県）、「名前自体に厳かな要素がありいい効果を得られそうだから」（40代男性／神奈川県）、「パワースポットで有名だから。行ったら是非御朱印を頂きたいです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、御朱印に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き&いただきたい「石川県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
2位：尾山神社／42票石川県金沢市に鎮座する「尾山神社（おやまじんじゃ）」は、加賀藩の祖である前田利家公と、正室おまつの方を祀る神社。特に有名なのが、国の重要文化財に指定されている神門です。最上階がステンドグラスを用いた異国情緒あふれる造りになっており、和漢洋の三様式を取り入れた珍しい意匠が特徴。これは、当時国際貿易にも力を入れていた前田家の進取の精神を象徴しているとも言われます。境内には利家公の遺徳をしのぶ「金沢城御城印」など、美しい御朱印を求めて多くの参拝者が訪れます。
回答者からは「尾山神社の御朱印をいただきたい理由は、前田利家公と正室お松の方を祀る縁結びの神社であること、全国的にも珍しい和漢洋の3様式が融合した神門が美しく印象的であること、そして御朱印帳のデザインが魅力的で、金沢の魅力が伝わる旅の記念になることなどが挙げられます」（60代男性／東京都）、「毎月変わるという福印が気になり頂きたいと思っています」（40代女性／東京都）、「シンプルなデザインに迫力があってかっこいい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：白山比竎神社／44票石川県の1位となったのは、加賀国一の宮である「白山比竎神社（しらやまひめじんじゃ）」でした。全国に約3000社ある白山神社の総本宮であり、霊峰白山を御神体として崇拝しています。古くは奈良時代に創建されたと伝わる古い歴史を持ち、御祭神は縁結びの神様としても信仰される白山比竎大神（菊理媛尊）です。深遠な杉林に囲まれた境内は、清浄で厳かな空気に満ちており、強力なパワースポットとしても知られています。特に秋から冬にかけての雪景色は幻想的で美しく、その景観の素晴らしさも人気を支えています。
回答者からは「由緒ある神社で、白山信仰の中心として特別感があります。御朱印も格式があり、受け取る価値を強く感じたため選びました」（20代男性／静岡県）、「名前自体に厳かな要素がありいい効果を得られそうだから」（40代男性／神奈川県）、「パワースポットで有名だから。行ったら是非御朱印を頂きたいです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)