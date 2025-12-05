“横浜赤レンガ倉庫一択”はもったいない！ 横浜ベイエリアに入場無料の新・クリスマスマーケット続々
横浜の冬の定番イベント「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」がスタート。
2025年はこのほかにも、関内とみなとみらいで新たなクリスマスマーケットがオープンしました。現地の様子をリポート！
12月25日までの期間中、11:00〜22:00の時間帯でオープン（12月5日までは11:00〜21:00）。要入場料。
過去最大となる約12メートルの本物のモミの木のツリーがシンボルとなっています。色が変わる約2万2000球ものLEDで15分に1度、特別イルミネーションが繰り広げられます（約5分間）。
会場には約60店舗のヒュッテ（＝木の小屋）が並び、ドイツ料理やホットワイン、クリスマス気分を盛り上げるグッズなどを販売します。
コールマンのランタンが幻想的に灯る「光のトンネル」や全長30メートルの「イルミネーションルーフ」など、日没後はきらめく光で包まれて幻想的な空間に。
「森」をテーマにした装飾やフォトスポット、そして訪れる人々を魅了する幻想的なイルミネーションで彩られています。
クリスマス伝統菓子やホットチョコレートなどを販売するキッチンカー、クリスマスグッズを販売するヒュッテも出店しています。
なお、メイン会場に隣接し、例年無料エリアとなっている「Christmas Village」＠赤レンガパークは、12月11日から「ポケモン」ブースが初出展。こちらも楽しみですね！
巨大なホワイトクリスマスツリーや星型オブジェなど、ボールパークならではの演出が楽しめます。
「ヒュッテタウンエリア」には約20店舗が出店し、クリスマス定番グルメやオリジナルグッズを販売。特にムーミンとのコラボグッズは注目です。
毎日開催されるステージイベントや、子どもが遊べるキッズエリアも充実しており、子どもから大人まで楽しめる「あそびまクリスマス」空間を演出します。
テーマは「Urbanship Christmas」で、洗練された港湾都市型のクリスマスを演出します。入場無料。時間は11:00〜21:30。
シンボルのドーム型イルミネーション「SNOW DOME」は中に入ってもOK。新たなフォトスポットとして早速人気となっています。
横浜最大級のイルミネーションイベント「ヨコハマミライト2025」のブルーのイルミネーションに包まれた空間に、22店舗のヒュッテが立ち並びます。
ドイツの伝統グルメに加え、カレーパンやさつまいもスイーツなど、バラエティー豊かなグルメが楽しめます。
毎年人気の横浜赤レンガ倉庫はもちろん、横浜ベイエリアに新たに誕生したクリスマスマーケットにも足を運んでみてください。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
