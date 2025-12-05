“ケルベロス”再び　『犬狼伝説 改』が電子書籍で登場

電子書籍『犬狼伝説 改』（原作：押井守、漫画：藤原カムイ／双葉社）が12月4日に発売された。

【写真】『犬狼伝説 改』表紙を見る

第二次世界大戦がドイツ・イタリア枢軸国と、日本・イギリス同盟の戦いで、敗戦国となった日本はドイツ軍に占領された……という設定を基にした架空の歴史物語となる。

あの決定的な敗戦からXX年ーー占領軍統治下の混迷からようやく脱けだし、国際社会への復帰を図るべく「高度経済成長」の名の下に強行された急速な経済再編成が、その実を結びつつある一方で、この国は多くの病根を抱えていた。

失業者と凶悪犯罪の増加、中でもセクトと呼ばれる過激派集団とそれらに対応するはずの自治体警察による武装闘争は深刻な社会問題と発展。事態を重くみた政府は自治警を牽制しつつ自衛隊の介入を回避するため、高い戦闘能力を持つ警察機関「首都圏治安警察機構」、通称「首都警」を組織。

ドイツが戦時中に使用した動甲冑「プロテクトギア」を身に纏い、MG34、MG42、C96などの銃器で武装した首都警警備部特機隊、通称「ケルベロス」の名は、セクトをはじめとする過激派集団、テロリスト、凶悪犯罪者たちを震え上がらせたーー。

本書には押井守×藤原カムイによるコミックシリーズ『犬狼伝説PANZER COP』（1988年）、『犬狼伝説完結編』（1999年）、『前夜-ケルベロス騒乱異聞』（2010年）を完全収録。さらに映画『紅い眼鏡』（1987年）を藤原カムイがコミカライズしたもの、巻末には押井守・藤原カムイ・出渕裕による記念鼎談も収録される

（文＝リアルサウンド ブック編集部）