叶、2nd LIVE 2026年7月31日に東京国際フォーラム ホールAで開催決定！さらに2026年2月25日に叶 1st full album『藍』発売決定！
バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の叶。
2023年3月16日にグランキューブ大阪 メインホールで開催した、叶 1st Concert『午前0時の向こう側』以来、約3年ぶりとなる2ndライブが開催決定！
また、2026年2月25日には1st full album『藍』が発売決定！アルバムには本ライブの先行抽選シリアルコードが封入される。
今回のアルバムはDISCごとに楽曲のコンセプトが異なる二枚組仕様となっており、DISC1(あ盤)は叶を客観的に捉えた表向きの姿/ステージに立つ人間に準えて表現し、DISC2(い盤)は叶自身を一人称視点で捉えた一枚となっている。
あ盤にはSixTONES、Snow Manなどに楽曲提供をおこなっている佐伯youthKによるリードトラック「アイ」の他、新曲や再録曲7曲と各曲のインストを含めた計16曲が収録されており、い盤には叶の音楽ディレクターでもある和賀裕希が「シカ色デイズ」での盟友・やぎぬまかなとのタッグで手がけたリードトラック「リフレイン」を含む、計9曲(新曲5曲＋インスト4曲)が収録されている。
また、本商品は【初回限定盤】と【通常盤】の2形態でのリリースされ、ジャケットビジュアルは「見ざる聞かざる言わざる」をテーマにしており、【初回限定盤】はマスクやイヤリングなどを散りばめた透明なパーツを付け外しする事で叶の表情が見え隠れする特殊スリーブ仕様になっている。
ジャケットは【初回限定盤】【通常盤】ともに風鈴氏による撮りおろし。さらにアルバムの発売に先駆けてあ盤のリードトラック「アイ」が2025年12月4日より先行配信中。
自身初となるフルアルバム、そして様々なゲストと織りなす2ndライブに乞うご期待！
●ライブ情報
叶 2nd LIVE
2026年7月31日(金)
会場：東京国際フォーラム ホールA
出演者：叶
※ゲストライバーも多数出演を予定しております
●配信情報
「アイ」
先行配信中
品番：LZC-3335
配信リンクはこちら
https://lnk.to/LZC-3335
●リリース情報
叶 1st full album
『藍』
【初回限定盤】
価格：￥4,950（税込）
品番：LACA-39163~4
【通常盤】
価格：￥3,850（税込）
品番：LACA-19163~4
＜Disc1(あ盤)＞
1：アイ
作詞・作曲・編曲：佐伯youthK
2：バッドニュース
作詞・作曲・編曲：水槽
3：ANEMONE (rework)
作詞：Cocoro. (Dream Monster) 作曲・編曲：和賀裕希
4：Voyage
作詞・作曲・編曲：春野
5：あわい
作詞・作曲・編曲：生活は忘れて
6：コモンピーポー
作詞・作曲 : 尾崎雄貴 編曲 : Galileo Galilei
7：ミッドナイト・アジテーター
作詞・作曲・編曲：烏屋茶房
8：ブロードキャストパレード (Re-recording)
作詞：Cocoro.(Dream Monster)
作曲・編曲：佐藤厚仁
9：アイ(Instrumental)
10：バッドニュース(Instrumental)
11：ANEMONE (rework)(Instrumental)
12：Voyage(Instrumental)
13：あわい(Instrumental)
14：コモンピーポー(Instrumental)
15：ミッドナイト・アジテーター(Instrumental)
16：ブロードキャストパレード (Re-recording)(Instrumental)
＜Disc2(い盤)＞
1：リフレイン
作詞：やぎぬまかな 作曲・編曲：和賀裕希
2：嫌いだ
作詞・作曲・編曲：栗山夕璃
3：アイノウ
作詞・作曲・編曲：すこっぷ
4：log
5：Play on Ever
作詞・作曲・編曲：kz
6：リフレイン(Instrumental)
7：嫌いだ(Instrumental)
8：アイノウ(Instrumental)
9：Play on Ever(Instrumental)
初回生産分限定封入特典
叶 2nd LIVE 最速先行シリアルチラシ 封入
叶 1対1オンラインおしゃべり会 応募シリアルチラシ 封入
発売元：株式会社バンダイナムコミュージックライブ
販売元：株式会社バンダイナムコフィルムワークス
叶 1st full album 「藍」法人特典情報
にじさんじオフィシャルストアと、日本全国の拠点店で、それぞれ予約キャンペーンを実施いたします。また、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与されます。各特典はすべて数量限定となります。
CDの予約はこちら
【初回限定盤】
https://lnk.to/LACA-39163
【通常盤】
https://lnk.to/LACA-19163
にじさんじオフィシャルストア限定 早期予約特典
複製直筆メッセージ入りペーパーキャンバス
対象店舗：にじさんじオフィシャルストア
予約はこちら
https://shop.nijisanji.jp/TAG_845
早期予約特典対象期間：2025年12月14日(日)23:59までにご予約いただいたお客様
※特典は、商品と同梱の上、お届けいたします。
拠点店対象 早期予約特典
1st full album B2告知ポスター
※特典は、商品お受け取り時にお渡しいたします。
※タワーレコードは、告知ポスターと同一のアーティストビジュアルを使用したコラボポスターデザインとなります。
予約特典対象期間：2025年12月14日(日)23:59までにご予約いただいたお客様
対象店舗
・A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART
・赤い熊さん
・全国アニメイト(アニメイト通販含む)
・エムズエクスポ盛岡店
・HMV,HMV&BOOKS online
・紀伊國屋書店(一部店舗除く)
・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)
・コーチャンフォー(一部店舗除く)
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)
・ステラワース
・セブンネットショッピング
・ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)
・タワーレコード(一部店舗除く)/タワーレコードオンライン ※コラボポスターデザインとなります。
・トオンミュージック/ＢＯＯＫＳなかだ(一部店舗除く)
・とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)
・ネオ・ウィング
・ビックカメラ(一部店舗除く)
・メロンブックス(通販含む)
・ヨドバシカメラ
・WonderGOO/新星堂(一部店舗除く)
店舗別購入特典
A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART：A5アーティストカード
アニメイト：A4クリアファイル&箔押しクリアカード(サイズ：約54×86mm)＆缶バッジ(76mm)
Amazon.co.jp：
【初回限定盤】初回限定盤ジャケット絵柄メガジャケ
【通常盤】通常盤ジャケット絵柄メガジャケ
あみあみオンラインショップ：2L判ブロマイド
ゲーマーズ：缶バッジ(75mm)&L判ブロマイド
ステラワース：缶キーホルダー(44mm)
ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター(76ｍｍ)&缶バッジ(76mm)
タワーレコード(一部店舗を除く)：レプリカチケット
TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く/TSUTAYAオンラインショッピング対象外)：スマホサイズステッカー(54×86mm)
とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)：
【初回限定盤】缶バッジ(76mm)
【通常盤】L判ブロマイド
Neowing：缶バッジ(44mm)
楽天ブックス：アクリルスタンド(75mm)
※特典は同一のアーティストビジュアルを使用したデザインとなります(Amazon以外)
※一部実施のない店舗もございます。
※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。
※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。
※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。
叶｜1st full album「藍」発売記念抽選プレゼントキャンペーン実施決定！
叶 1st full album「藍」の発売を記念して、抽選会の開催が決定いたしました！
アニメイトの対象店舗にて商品をご購入された方の中から、抽選でご当選されたお客様に景品をプレゼントいたします。
参加方法
対象店舗にて、叶 1st full album「藍」【初回限定盤】もしくは【通常盤】のいずれか1点ご購入につき1回、抽選会にご参加いただけます。
賞品
A賞：ミニスタンディパネル／2名
B賞：初回限定盤ジャケットステッカー／30名
実施期間
2026年2月24日(火)〜3月2日(月)
※アニメイト通販は2026年2月18日(水)23:59までにご予約いただいた方が抽選の対象となります。
※店頭でご購入いただいたお客様は、その場で抽選会にご参加いただけます。
※商品と特典の数には限りがございますのでご了承ください。
対象店舗
アニメイト池袋本店
アニメイト新潟
アニメイト高崎
アニメイト渋谷
アニメイト広島
アニメイト三宮
アニメイト天王寺
アニメイト福岡パルコ
アニメイト仙台
アニメイト札幌
アニメイト町田
アニメイト梅田
アニメイト新宿
アニメイト大宮
アニメイト大阪日本橋
アニメイト横浜ビブレ
アニメイト名古屋
アニメイト秋葉原本館
アニメイト岡山
アニメイト通販
※店頭抽選会は、実施期間中も、規定数に達し次第、終了となる場合がございます。
※実施店舗で既にご予約いただいている方も対象となります。
対象商品
発売日：2026年2月25日(水)
タイトル：1st full album「藍」
アーティスト：叶
品番：LACA-39163〜4/LACA-19163〜4
価格：
【初回限定盤】4,950円(税込)
【通常盤】3,850円(税込)
注意事項
※各キャンペーンの詳細は開催店舗へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。
※本キャンペーンは、予告なく変更、中止する場合があります。
※景品残数等に関するお問い合わせはお答えできかねます。
※景品の代替品等はございませんので、交換対応はいたしかねます。予めご了承ください。
※景品の傷・破損などによる交換はいたしかねますので、予めご了承ください。
※抽選会にご参加いただけるのは、対象店舗で対象商品を購入した方に限ります。
※オンラインショップご利用の場合の事前の当選発表は致しません、当選者の発表は景品の発送をもってかえさせていただきます。
※住所、転居先不明などにより景品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。
※ご不在などにより、運送会社での保有期間を超えて景品をお届けできなかった場合は、当選権利を無効とさせていただきます。
※不正行為があると判断した場合は、該当者の全ての応募および当選の権利を無効とすることがあります。
※施策に関わる景品・特典・応募券・引換券・サイン本等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。
＜叶 プロフィール＞
ライバー名
叶(Kanae)
突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子。そして猫のクッションを両手で抱っこしている。話し方もふわふわしている。
学生のように見えるが普段何をしているかは不明。
甘いボイスで、聞いているこちらの心が洗い流されるようなトークを繰り広げる。
