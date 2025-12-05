はしメロ 2nd EP「百面相」リリース＆収録楽曲「メルカリで愛が買える時代になったら」のMusic Videoがプレミア公開！
はしメロが、2nd EPとなる「百面相」をリリース。またEPに収録されている楽曲「メルカリで愛が買える時代になったら」のMusic VideoがはしメロのYouTubeチャンネルでプレミア公開となった。
EDは全4曲収録となっており、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』OPテーマとなっている「百面相」をはじめ、今回完全新録となる「メルカリで愛が買える時代になったら」、バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックをテーマにした音楽原作キャラクタープロジェクト、「電音部」にはしメロが作詞作曲、80KIDZが編曲、黒鉄たま (CV: 秋奈)が歌唱を担当した楽曲を、はしメロ自身がセルフカバーした「moi - self cover」、5年前にYouTubeで公開していたデモを待望の音源化した「da di do」といったジャンルの幅が広いラインナップとなっている。CDははしメロ絵柄の通常盤、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』絵柄でアニメのノンクレジット映像がブルーレイで収録された期間生産限定盤の2形態でのリリース。各種特典も店舗別でゲットできるので、是非早めにお買い求めを。
今回Music Videoがプレミア公開となった「メルカリで愛が買える時代になったら」は、本当の愛を探す女の子の話を映像にしたファンタジー性の強い映像に仕上がっている。ポップな題名とは裏腹に強いメッセージ性を込めた楽曲を、映像表現で拡張したMusic Videoになっている。
「メルカリで愛が買える時代になったら」
作詞作曲：はしメロ 編曲：knoak
＜はしメロ コメント＞
ポップな題名とは裏腹に、強いメッセージ性を込めた楽曲です。
「愛が買える時代になったらどこでひとりでも生きられるのに」という歌詞が特に気に入っています。
誰かの幸せを喜べない気持ちや、嫌な本音を冗談だとごまかしたり、
結構人間ぽくてかわいい曲だなと思います。
●リリース情報
EP
「百面相」
発売中
配信リンクはこちら
https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou
CD購入はこちら
https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD
【通常盤（CD）】
品番：VVCL-2829
価格：￥2,200（税込）
＜CD＞
01.百面相（TVアニメ「顔に出さない柏田さんと顔に出る太田くん」OPテーマ）
02.メルカリで愛が買える時代になったら
03.moi - self cover
04.da di do
【期間生産限定盤（CD＋BD）】
品番：VVCL-2830~2831
価格：￥3,300（税込）
ミニポスター封入・デジパック仕様
＜CD＞
01.百面相（TVアニメ「顔に出さない柏田さんと顔に出る太田くん」OPテーマ）
02.メルカリで愛が買える時代になったら
03.moi - self cover
04.da di do
05.百面相 -TV version-
＜BD＞
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジットオープニング映像
