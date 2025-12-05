はしメロ 2nd EP「百面相」リリース＆収録楽曲「メルカリで愛が買える時代になったら」のMusic Videoがプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

はしメロが、2nd EPとなる「百面相」をリリース。またEPに収録されている楽曲「メルカリで愛が買える時代になったら」のMusic VideoがはしメロのYouTubeチャンネルでプレミア公開となった。

EDは全4曲収録となっており、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』OPテーマとなっている「百面相」をはじめ、今回完全新録となる「メルカリで愛が買える時代になったら」、バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックをテーマにした音楽原作キャラクタープロジェクト、「電音部」にはしメロが作詞作曲、80KIDZが編曲、黒鉄たま (CV: 秋奈)が歌唱を担当した楽曲を、はしメロ自身がセルフカバーした「moi - self cover」、5年前にYouTubeで公開していたデモを待望の音源化した「da di do」といったジャンルの幅が広いラインナップとなっている。CDははしメロ絵柄の通常盤、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』絵柄でアニメのノンクレジット映像がブルーレイで収録された期間生産限定盤の2形態でのリリース。各種特典も店舗別でゲットできるので、是非早めにお買い求めを。

今回Music Videoがプレミア公開となった「メルカリで愛が買える時代になったら」は、本当の愛を探す女の子の話を映像にしたファンタジー性の強い映像に仕上がっている。ポップな題名とは裏腹に強いメッセージ性を込めた楽曲を、映像表現で拡張したMusic Videoになっている。

「メルカリで愛が買える時代になったら」

作詞作曲：はしメロ 編曲：knoak

＜はしメロ コメント＞

ポップな題名とは裏腹に、強いメッセージ性を込めた楽曲です。

「愛が買える時代になったらどこでひとりでも生きられるのに」という歌詞が特に気に入っています。

誰かの幸せを喜べない気持ちや、嫌な本音を冗談だとごまかしたり、

結構人間ぽくてかわいい曲だなと思います。

●リリース情報

EP

「百面相」

発売中

配信リンクはこちら

https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou

CD購入はこちら

https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD

【通常盤（CD）】



品番：VVCL-2829

価格：￥2,200（税込）

＜CD＞

01.百面相（TVアニメ「顔に出さない柏田さんと顔に出る太田くん」OPテーマ）

02.メルカリで愛が買える時代になったら

03.moi - self cover

04.da di do

【期間生産限定盤（CD＋BD）】



品番：VVCL-2830~2831

価格：￥3,300（税込）

ミニポスター封入・デジパック仕様

＜CD＞

01.百面相（TVアニメ「顔に出さない柏田さんと顔に出る太田くん」OPテーマ）

02.メルカリで愛が買える時代になったら

03.moi - self cover

04.da di do

05.百面相 -TV version-

＜BD＞

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジットオープニング映像

