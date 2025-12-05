『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールキービジュアル解禁！主題歌はTHE ORAL CIGARETTESとAyumu Imazuに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。

この度、第2クールのキービジュアルが解禁された。中央で手を取りあおうとしているのは、少年時代のぬ〜べ〜とその時の担任教師・美奈子先生。そして襲い掛かろうとするような背後の大きな鬼は、地獄に住む最強の鬼・覇鬼（バキ）。必死に訴えかけるような表情のぬ〜べ〜からは、物語の壮絶さが感じられる。少年時代に何があったのか…、美奈子先生とは…、広や郷子たちも知らない“鬼の手の秘密”、そしてぬ〜べ〜の過去が第2クールでは明らかになる。

そして、第2クールの主題歌も発表！OPテーマは、音楽性やシーンの垣根を飛び越え、進化と挑戦をし続けているロックバンド・THE ORAL CIGARETTESが歌う「ERASE」（読み：イレイズ）、EDテーマは、Z世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu Imazuが歌う「MAGICAL」（読み：マジカル）に決定！両アーティストよりコメントが到着した。

気になる楽曲、そして少年期のぬ〜べ〜と美奈子先生を演じるキャストは、12月21日(日)に行われる「ジャンプフェスタ『地獄先生ぬ〜べ〜』ステージ」で発表されるのでお楽しみに！

＜主題歌アーティストコメント＞



オープニング：THE ORAL CIGARETTES

小さい頃から見ていた『地獄先生ぬ〜べ〜』の主題歌を作らせていただけたことを本当に光栄に思います。

『地獄先生ぬ〜べ〜』の世界観はオーラルの世界観に共通する部分も多く、ストレートに楽曲に向き合うことが出来ました。

ぬ〜べ〜が生徒達を暗闇から救うように、自分だけでは抜けられない暗闇のために、音楽はあるんだと思います。

そんな想いを楽曲に込めたので、是非作品と一緒にお楽しみください！

THE ORAL CIGARETTES 山中拓也

プロフィール

山中拓也 (Vo/Gt)・あきらかにあきら(B/Cho)・鈴木重伸 (Gt)・中西雅哉 (Dr) からなる4人組のロックバンド。

メンバーのキャラクターが映えるライブパフォーマンスを武器に全国の野外フェスに軒並み出演。

2025年 1月には4年ぶりとなる6th AL『AlterGeist0000』をリリース。そのアルバムを引っ提げ、全国9ヶ所をまわる『AlterGeist0000 LIVE HOUSE TOUR 2025』を開催。続く4月には6年ぶりのアリーナツアーとなる『AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025』を横浜アリーナと大阪城ホールを各 2Daysで開催し、両ツアーとも超満員の中、完遂。

2026年2月からは対バンツアー「ERASE the BORDER TOUR 2026」の開催を予定している。

BKW!!（番狂わせ）の精神でロックシーンに旋風を巻き起こしている。



エンディング：Ayumu Imazu

エンディングテーマを書き下ろさせていただけて本当に光栄です！

平成の人気作品がまた令和に登場ということで、「MAGICAL」もシティポップのような懐かしさと親しみやすさを感じる楽曲に仕上げました！

プロフィール

2000年5月12日生まれ、大阪府出身。

日本とアメリカに拠点を置き、作詞・作曲からダンスの振り付けまで手掛け、圧倒的なダンスパフォーマンスと日本語・英語のバイリンガルを武器に魅力的な歌声で世界を股にかけ、挑戦し続けるZ世代を代表するグローバルアーティスト。

繊細且つストレートなワードセンスとドラマチックな世界観で描かれるAyumu Imazuの音楽は、日本のみならず全世界のリスナーへ波紋を広げる。

2024年1月にリリースした「Obsessed」は韓国Billboard “Japan Songs”チャートで首位を達成。

アジア各国でバイラルヒットし、各国のチャートを席巻。

2024年『第66回輝く！日本レコード大賞』にて「Obsessed」が企画賞を受賞し、今、最も活躍が期待されるアーティスト。

●イベント情報

「ジャンプフェスタ2026」

2025年12⽉20⽇(⼟)・21⽇(⽇)

開催時間：9:00〜17:00（最終入場は16:30まで）

会場：幕張メッセ 国際展⽰場 展⽰ホール1〜10

公式サイト

https://www.jumpfesta.com/

『地獄先生ぬ〜べ〜』ステージ

12月21日(日)12:50〜13:30

場所：ジャンプスタジオ

出演者：置鮎龍太郎（鵺野鳴介役）・白石涼子（立野広役）・洲崎綾（稲葉郷子役）・黒沢ともよ（細川美樹役）

●作品情報

新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール

地上波

1月7日より毎週水曜よる11時45分〜

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送！（※一部地域を除く）

BS

1月10日より毎週土曜深夜１時〜

BS朝日にて放送！

配信情報

地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始

その他各種配信プラットフォームでも配信予定

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。

※詳細は公式サイトでご確認ください。

＜INTRODUCTION＞

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。

学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ〜べ〜”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。

＜STORY＞

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…⁉

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！

【STAFF】

原作：真倉 翔 漫画：岡野 剛（集英社刊）

監督：大石康之

助監督：山田史人

シリーズ構成：大草芳樹

キャラクターデザイン：芳山 優

サブキャラクターデザイン：高橋敦子

プロップデザイン：伊藤 依織子

妖怪デザイン：田中宏紀・きじまる

アクション監督：加々美 高浩・芳山 優

美術設定：平澤晃弘

美術監督：春日美波

色彩設計：野地弘納

3DCGディレクター：吉良柾成

画面設計：田村 仁

撮影監督：平本瑛子

編集：吉武将人

音響監督：名倉 靖

音響効果：森川永子・佐藤理緒

録音：椎原操志

音楽：Evan Call

第2クール・オープニングテーマ：「ERASE」THE ORAL CIGARETTES

第2クール・エンディングテーマ：「MAGICAL」Ayumu Imazu

アニメーション制作：スタジオKAI

【CAST】

鵺野鳴介：置鮎 龍太郎

立野 広：白石涼子

稲葉郷子：洲崎 綾

細川美樹：黒沢ともよ

木村克也：岩崎諒太

栗田まこと：古城門 志帆

高橋律子：遠藤 綾

ゆきめ：加隈亜衣

玉藻京介：森川智之

©真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同

