新日本プロレス５日大阪大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」が辻陽太（３２）、ゲイブ・キッド（２８）組から４勝目をあげた。

過去３度の優勝を誇る名タッグがチームワークで勝利をつかみ取った。２日山梨大会以降は不協和音が鳴り響いている敵チームは、辻がジーンブラスターを狙ったところでゲイブが協定的にタッチするなど、足並みが揃わない。その後も後藤がジーンブラスターを間一髪で回避してゲイブに誤爆させ、毘沙門に好機が訪れた。

百戦錬磨の毘沙門はこのスキを見逃さない。合体技の激烈一閃で辻を場外に追いやると、グロッギー状態のゲイブを捕獲。必殺の消灯で３カウントを奪ってみせた。

今年２月にＩＷＧＰ世界ヘビー級王座（現王者はＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＲＴＡ）を奪取した大阪の地で勝利を収めた後藤は『後藤革命は終わった』と言われますが、あの時からいつもセコンドについてくれたよっちゃん（ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ）、そして大声援で背中を青してくれたお客さま、そして今では後藤革命軍に入りたいという若手まで現れました」とマイクアピール。

そして「後藤革命はまだ終わっちゃいない。松本（達哉）…お前はもう立派な後藤革命軍だよ」と、ヤングライオン・松本の後藤革命軍入りを正式に発表した。

Ａブロックで唯一１敗を守っていた辻＆ゲイブに土をつけ、最終公式戦（８日、広島）を残して首位タイに浮上。後藤は「この１勝はデカいぞ。タッグのスペシャリストだぞ、俺たちは。誰よりも経験があり、強さをもっているタッグチームだよ」と、４度目の優勝へ闘志を燃やしていた。