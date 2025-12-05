本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/5
EUR/USD
1.1500（13億ユーロ）
1.1510（13億ユーロ）
1.1595（6.95億ユーロ）
1.1600（8.77億ユーロ）
1.1650（7.42億ユーロ）
1.1700（6.19億ユーロ）
1.1715（11億ユーロ）
USD/JPY
151.00（10億ドル）
155.00（19億ドル）
157.00（10億ドル）
GBP/USD
1.3150（5.13億ポンド）
1.3210（8.85億ポンド）
1.3250（5.05億ポンド）
ユーロドルは1.16台割れから1.17台乗せまで幅広く分散、ドル円は155.00にピンポイント、ポンドドルは1.3150-1.3250とポンド安水準にポイント集まる
12/5
EUR/USD
1.1500（13億ユーロ）
1.1510（13億ユーロ）
1.1595（6.95億ユーロ）
1.1600（8.77億ユーロ）
1.1650（7.42億ユーロ）
1.1700（6.19億ユーロ）
1.1715（11億ユーロ）
USD/JPY
151.00（10億ドル）
155.00（19億ドル）
157.00（10億ドル）
GBP/USD
1.3150（5.13億ポンド）
1.3210（8.85億ポンド）
1.3250（5.05億ポンド）
ユーロドルは1.16台割れから1.17台乗せまで幅広く分散、ドル円は155.00にピンポイント、ポンドドルは1.3150-1.3250とポンド安水準にポイント集まる