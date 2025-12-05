◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日 名古屋市・IGアリーナ）

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル第2日が名古屋市で行われ、女子のショートプログラム（SP）に2年ぶりの優勝が懸かる坂本花織（シスメックス）が登場した。

5番滑走でリンクに登場。冒頭の3回転ルッツは回転不足となったが、以降のダブルアクセル、後半のフリップ―トーループの連続3回転もしっかり降りた。それでもリンクの上では不満の表情を浮かべ、リンクを出ると悔し涙を我慢できず、熱いものがほおを伝った。69.40点でSPは5位発進となった。

坂本は22〜24年世界選手権3連覇の元女王。実力は折り紙付きだが、五輪の代表選考にもかかわる重要な戦いだけに、重圧もあったかもしれない。冒頭に予定した3回転ルッツを跳びきれず2回転となり、規定によって0点という痛恨ミスだった。

坂本は「プレッシャーというより、自分に負けてしまった。自分でも分からない。映像を見返して振り返れたら。（フリーへ）失うものは何もない。フリーで自分の演技ができるように頑張ります」と巻き返しを誓った。

各種目シリーズ上位6人が集う頂上決戦に女子は日本勢4人が出場。来年2月のミラノ・コルティナ五輪の代表争いは大混戦で、今大会の結果が五輪切符への行方を大きく左右する。坂本は今季限りでの現役引退を表明しており、GPファイナルは自身ラスト。「（五輪の）代表選考で、ここで一歩前に出ておきたい気持ちもある」と意欲を口にしていた。

トップ6人が集う大舞台は2カ月後に迫る五輪の前哨戦。日本勢で上位2枠に入れば、し烈を極める代表選考で大きな前進となる。

▽フィギュア五輪への道 各3枠の男女は全日本選手権（19〜21日、東京）優勝者が自動的に代表入り。2、3人目は全日本の2、3位、GPファイナルの日本勢上位2人、全日本終了時のシーズン最高得点上位3人などから総合的に選ぶ。2枠のペアは全日本1、2位と、全日本終了時のシーズン最高得点などを基に選考。日本の団体出場が決まった場合、アイスダンスはペアと同じ基準を適用する。