イースタンリーグ参入3シーズン目を迎えるオイシックス新潟アルビレックスBC。12月5日、来シーズン新加入する選手の入団会見が行われました。



5日の入団会見には現在発表されている12人の新加入選手のうち9人が臨みました。



注目選手の1人が新潟県出身で、ことしの夏の甲子園、新潟県代表として甲子園のマウンドに上がった中越高校の石山愛輝投手です。





〈石山愛輝投手〉「スライダーが武器。カウントを追い込んでからスライダーで三振が取れることが自分のアピールポイントだと思います」さらに、新潟大学で2度ベストナインを受賞したキャッチャーの田西誓選手は、力強い抱負を語りました。〈田西誓選手〉「目標は、ホームラン王をとることです。ホームランをたくさん打ってチームの勝利に貢献したいと思います。オイシックスが一番NPBに近い場所。来年行けるように頑張ります」10月のプロ野球ドラフト会議で3選手が指名を受けたオイシックス。2年目の指揮となる武田勝監督は、新加入選手への期待を口にしました。〈オイシックス 武田勝監督〉「3人ドラフトにかかって、チームの戦力は下がったと言われないように、次のステージに行くためにも、彼らの力が本当に必要になると思います」イースタンリーグ3シーズン目でさらに飛躍を目指すオイシックス。チームによると、今後さらに数名の選手が加入する予定だということです。