ＴＢＳ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」は、９日の第１０話が最終回となる。

勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）がヨリを戻すか注目される中、別軸で視聴者をヤキモキさせているのが勝男の後輩・南川（杏花）の恋。第９話では、勝男の家で開催された椿（中条あやみ）との手巻き寿司パーティーに参加し、恋愛トークとなる。

マッチングアプリで出会った相手に振られたという南川は「最近、誰と会っても何か違うなって思うんですよね」と吐露。椿に対して勝男のことをどう思っているのか聞くと、逆に「南川ちゃんは？誰と会っても何か違うって思うのは、心の奥でいいなって思ってる人がいるからだったりして」と聞き返される。

南川は少し首をひねって、自分の感情に耳を澄ませているかのような表情を浮かべた。

ネットには大応援団が結成されており、Ｘでは「最初は勝男を嫌ってたのに、変わっていく姿を見て今はどう思ってるの？」「南川さんの表情 えっ？そういうこと？だよね やっと気持ちに…そうだったら、どうなるんだろう？ドキドキの展開なのかな 勝男どうなる〜」「南川さん絶対勝男の事好きになってきてるよね？」「南川、出番だ！」「実は勝男のこと好きなんかな？と前回思った あの２人がくっつく未来以外受け入れられない」「南川マヂラブすぎる」「南川の想い人って誰なんだ」などの声が並んでいる。