【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権は４日、外交、軍事政策の指針となる「国家安全保障戦略」を公表した。

インド太平洋地域を「経済的・地政学的戦場」と位置づけ、日本を含む同盟国に防衛費を国内総生産（ＧＤＰ）比で大幅に増額するよう求めた。

同戦略の策定は第２次トランプ政権で初めて。防衛費については、覇権主義的な言動を強める中国を念頭に、南西諸島や台湾、フィリピンを結ぶ「第１列島線」の防衛力強化に向けて、日本と韓国に「防衛費の増額を強く求めなければならない」との考えを示した。台湾とオーストラリアにも増額を求めた。

台湾については、中国が武力統一を否定していないことを踏まえ、「台湾の占領を阻止するために米国と同盟国の能力を強化する」とした。「台湾海峡の一方的な現状変更を支持しない」とも明記した。

ロシアによるウクライナ侵略については、ウクライナでの迅速な敵対行為の停止交渉が「米国の核心的利益だ」とした。欧州に対しては、自らの防衛に責任を負うよう求めた。

核兵器については、「世界で最も強く信頼性のある核抑止力で、米国民や同盟国を守る」と強調した。