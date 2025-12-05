¡ÚZERO1¡ÛÉ÷ÎÓ²Ð»³T¤¬³«Ëë¡£¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¢¿ÍÀ¸ÁÈ¤¬½éÀïÆÍÇË¡£¡Ö¤¢¤È2¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ZERO1¤Ï5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¿·½ÉFACE¤Ç¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³2025¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÉ÷ÎÓ²Ð»³T1²óÀï¤Ç¿·ºê¿ÍÀ¸¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µÁÈ¤ÏÅÄÃæ¾ÅÍ¡¢XÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡X¤ÏÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÇÀèÀ©¹¶·â¡£¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ë¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤Ç½Ð¤Ï¤Ê¤ò¤¯¤¸¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·ºê¤È¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ÎÏ¢·È¤ÇÎ®¤ì¤òÌá¤¹¤È¡¢Â4¤Î»ú¸Ç¤á¤Ê¤É¤Ç½¸Ãæ¹¶·â¤·Æ°¤¤ò»ß¤á¤ë¡£10Ê¬¤¹¤®¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¼°DDT¤ò¸«Éñ¤¦¡£²Ð¤ÎÄ»¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òµÕ¤Ë¿©¤é¤¦¡£¿ÍÀ¸¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ÎÏ¢·È¹¶·â¤¬¤µ¤¨16Ê¬24ÉÃ¡¢¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÇ°Ê©¥Ü¥à¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î²Ð¤ÎÄ»¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç²¼¤·¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³1²óÀï¡¢¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¡£Àï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¡£¿ÍÀ¸¤µ¤óÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Öµ»¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤ÎÉ÷ÎÓ²Ð»³¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¢¤È2¾¡¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿ÍÀ¸¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Í¥¾¡Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±1²óÀï¤ÏÀÐºä¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢JJ¥²¥¤¥ëÁÈ¤ò¡¢º´Æ£»Ì¿ò¡¢¾¾±Ê½àÌéÁÈ¤ÏµÜËÜÍµ¸þ¡¢°¤Éô»ËÅµÁÈ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇË¤ê½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£