¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ÎCANDY TUNE¡¡ÍèÇ¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡ÖºÇ¹â¤Î£´Ç¯ÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡½£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡½¡Ø£Ô£Õ£Î£Å¡¡£Ñ£Õ£Å£Ó£Ô¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï£±£°·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£¸ÅÔ»Ô£¹¸ø±é¤ò²ó¤ê¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìó£¸£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤ä¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¡Ö±Ê±ó¡¡£Ô£÷£é£ì£é£ç£è£ô¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£²¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡£Â¼ÀîÈì°É¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤ÇÊó¹ð¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ö£¹£°£±ÆüÁ°¡×¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÎÎò»Ë¤¬£Ö£Ô£Ò¤ÇÎ®¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö£±£¸£²Æü¸å¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£ÍèÇ¯£¶·î£µÆü¡¢£¶Æü¤Ë½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂçµã¤¡£Â¼Àî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤ä¤Ã¤¿¡¼¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¤¤¤ÞÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²£°£²£¶Ç¯£¶·î£µÆü£¶Æü¡¢£²£Ä£Á£Ù£Ó¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³ÍüÇµ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì©Ãå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤À¤ì¤È¤â¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò£²£Ä£Á£Ù£Ó¤È¤¤¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î£´Ç¯ÌÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£