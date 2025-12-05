久しぶりのイメチェン大成功！？【40・50代】が真似したい♡「若見えヘア」

年齢を重ねると、気になるのが髪質やボリュームの変化。そんな大人世代におすすめなのが、無理なく雰囲気を変えられる「若見えヘア」。シルエットの作り方や毛流れの魅せ方、色味の選び方で、印象は大きく変わります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすい若見えスタイルをご紹介します。

前下がり × 柔らかベージュのショートボブ

前下がりラインで顔まわりをきれいに見せるショートボブ。ベージュカラーの軽やかさとサラッとした質感が相まって、明るい印象に仕上がります。根元はふわっと立ち上げ、毛先だけをやさしく内に入れることで、落ち着きすぎず柔らかい雰囲気に。短すぎない長さとシンプルなフォルムで挑戦しやすいデザインです。

オリーブベージュのプツっとくびれボブレイヤー

透明感のあるオリーブベージュが大人っぽさを引き立てるボブレイヤー。トップはふんわりと揺らし、毛先は自然に内へと入れて曲線を作っています。ベースはプツっとまとまりを残したまま外ハネにデザインして、ゆるやかなくびれラインで雰囲気に変化をプラス。甘さを抑えながらフェミニンに見えるのがポイントです。

なじませハイライト × ラフなレイヤーボブ

結べる長さを保ったレイヤーボブ。ベースのグレージュカラーに、溶け込むようなハイライトをプラス。光を受ける角度で奥行きが生まれ、自然な立体感が得られる仕上がりです。全体はラフな質感で動かしつつ、シルエットでさりげなくくびれを作れば、きっちりしすぎない大人の余裕が漂います。

ノースタイリング派にフィットする、柔らかネオウルフ

ウルフの軽さを残しながら、柔らかい印象に整えたネオウルフ。トップはふんわり、ベースは軽めに、サイドは自然に内へ流れるようにカットされています。スタイリング剤を多用せずとも形が整いやすいようにデザインされているため、自然体で過ごしたい人も取り入れやすそうです。

