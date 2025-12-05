ヒトリエ、新曲「みにくいかたち」配信リリース決定。FM802でフルサイズ全国初オンエア
ヒトリエが新曲「みにくいかたち」を12月17日に配信リリースすることが決定した。リリースに先駆け、12月13日オンエアのFM802『802 Palette』にてフルサイズでの全国初オンエアも行なわれる。
新曲「みにくいかたち」は、ボーカル・ギターのシノダが作詞・作曲を担当。この楽曲について、シノダは「スリーピース形態のヒトリエとして次のステージに行くにはどうしたらいいだろうと 試行錯誤する際に生じた無数の引っ掻き傷の中に少し奇妙な形のものがあって、 その形に惹かれたまま誘われるように生まれた曲」と明かしている。繰り返し歌われる印象的な歌詞にもぜひ注目してほしい。
また、シノダ自身が手掛けたジャケットイラストのアートワークも公開された。
ヒトリエは初のファンクラブライブツアー＜HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”＞および＜シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”＞の2本のライブ開催を発表しており、現在ファンクラブチケット先行予約を受付中だ。詳細はオフィシャルサイトにて。
■Digital Single「みにくいかたち」
2025年12月17日発売
【番組オンエア情報】
FM802『802 Palette』
12月13日(土)25:00〜29:00 (深夜1時〜5時)オンエア
DJ：豊田穂乃花
番組ハッシュタグ：#ハチパレ
https://funky802.com/site/blog/1625
■ツアー・ライブ情報
■＜HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”＞
2026年1月24日(土)東京 下北沢シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00
2026年1月25日(日)東京 下北沢シャングリラ OPEN 15:30 / START 16:00
2026年2月7日(土)愛知 新栄シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00
2026年2月8日(日)大阪 Music Club JANUS OPEN 15:15 / START 16:00
＜チケット＞スタンディング￥5,000(税込)
・FC先行
2025年12月１日(月)18:00〜12月10日(水)23:59迄
※お1人様1枚まで、抽選にて受付
ヒトリエOFFICIAL WEBSITE http://www.hitorie.jp
■＜シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”＞
2026年1月20日(火) 東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
OPEN 18:30 / START 19:00
＜チケット＞全席指定￥5,000(税込)
・FC先行
2025年12月１日(月)18:00〜12月10日(水)23:59迄
※お1人様2枚まで、抽選にて受付
ヒトリエOFFICIAL WEBSITE http://www.hitorie.jp
・オフィシャル最速先行
2025年12月１5日(月)12:00〜12月22日(月)23:59迄
※お1人様4枚まで、抽選にて受付
専用URL：https://eplus.jp/shinoda/
■＜HITORI-ESCAPE IN THE CUBE＞
2026年2月23日(月•祝) 東京 LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 16:45 / START 17:30
＜チケット＞全席指定￥5,800(税込) SOLD OUT
