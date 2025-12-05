ヒトリエが新曲「みにくいかたち」を12月17日に配信リリースすることが決定した。リリースに先駆け、12月13日オンエアのFM802『802 Palette』にてフルサイズでの全国初オンエアも行なわれる。

新曲「みにくいかたち」は、ボーカル・ギターのシノダが作詞・作曲を担当。この楽曲について、シノダは「スリーピース形態のヒトリエとして次のステージに行くにはどうしたらいいだろうと 試行錯誤する際に生じた無数の引っ掻き傷の中に少し奇妙な形のものがあって、 その形に惹かれたまま誘われるように生まれた曲」と明かしている。繰り返し歌われる印象的な歌詞にもぜひ注目してほしい。

また、シノダ自身が手掛けたジャケットイラストのアートワークも公開された。

▲「みにくいかたち」ジャケット

ヒトリエは初のファンクラブライブツアー＜HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”＞および＜シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”＞の2本のライブ開催を発表しており、現在ファンクラブチケット先行予約を受付中だ。詳細はオフィシャルサイトにて。

■ツアー・ライブ情報

■＜HITORI-ATELIER TOUR 2026 “Neural-Renewal”＞

2026年1月24日(土)東京 下北沢シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026年1月25日(日)東京 下北沢シャングリラ OPEN 15:30 / START 16:00

2026年2月7日(土)愛知 新栄シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026年2月8日(日)大阪 Music Club JANUS OPEN 15:15 / START 16:00

＜チケット＞スタンディング￥5,000(税込) ・FC先行

2025年12月１日(月)18:00〜12月10日(水)23:59迄

※お1人様1枚まで、抽選にて受付

ヒトリエOFFICIAL WEBSITE http://www.hitorie.jp ■＜シノダ弾き語り単独公演”Free Dial”＞

2026年1月20日(火) 東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

OPEN 18:30 / START 19:00

＜チケット＞全席指定￥5,000(税込) ・FC先行

2025年12月１日(月)18:00〜12月10日(水)23:59迄

※お1人様2枚まで、抽選にて受付

ヒトリエOFFICIAL WEBSITE http://www.hitorie.jp ・オフィシャル最速先行

2025年12月１5日(月)12:00〜12月22日(月)23:59迄

※お1人様4枚まで、抽選にて受付

専用URL：https://eplus.jp/shinoda/ ■＜HITORI-ESCAPE IN THE CUBE＞

2026年2月23日(月•祝) 東京 LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 16:45 / START 17:30

＜チケット＞全席指定￥5,800(税込) SOLD OUT