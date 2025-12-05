俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、初めて妻の花音さんのお店で “ラストまで” 手伝いをした模様を明かしています。



【写真を見る】【 川粼麻世 】初めて “ラストまで” 妻の店で手伝い “寿司を握って・週5で食べて・それでも寿司屋に通いたい”





麻世さんは「昨日は初めてオープン前からラストまで妻の店の手伝いをしました」「妻がその日の為に作ってくれたエプロンを着けてツーショット」と、頼もしくも仲睦まじい写真を投稿。

普段は「時間がある時は仕入れや店の掃除や支度まで」「オープン前迄のお手伝い」ですが、今回は「昨日はずっと頑張らせていただきました」と、閉店まで働いたとのこと。







この日は、麻世さんの友人の方や、前日に訪れたカナダ人のお客さんら、皆が麻世さんのお寿司を所望したとのことで「他のお客様たちも俺が握る姿にびっくり！」「皆さん食べたいと言ってくれ」「結構沢山握らせていただきました」と、見事な握りがお皿に並ぶ写真なども投稿されています。







麻世さんは「寿司好きで週5くらい食べてる」「仲間達や家族にも頻繁に握っているので味には自信」「それでも寿司屋に通いたい」と、とことん “寿司好き” な自身をアピール。「ファンの皆さんとも俺が握る寿司イベントやりたいね」と夢を描いています。

