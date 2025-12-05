12月4日、宇野実彩子がInstagramを更新した。

【写真】3時のヒロイン・かなでとの笑顔2SHOTも公開

自身のファンミーティングの福岡公演を11月30日に開催した宇野。今回の投稿では、「福岡で初めてのファンミーティング」「九州各地、さらに遠方からも会い来てくれて、 全国の inc. に支えられていることを あらためて実感しました」「会えば心までゼロ距離だったね。 本当にありがとう」とコメント。

続けて、「そしてMCの 3時のヒロイン かなでちゃん のおかげで 今でも思い出せば笑えるほどの時間に。 同じパワーをみんなでチャージできて幸せでした」とコメントし、美しいデコルテが際立つブラックワンピース姿や、自撮りのアップSHOT、3時のヒロイン・かなでと寄り添った2SHOTなどを掲載。

最後には、「つぎは 東京ラスト公演 全力でお待ちしています!!」「#くまみさこ」とハッシュタグも添えて綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵すぎです」「可愛すぎる」「2ショット嬉しい」「楽しそう〜」「衣装もめちゃくちゃ可愛くてタイプ」などの声が寄せられている。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。現在は、ファンクラブ会員限定イベント「misako uno inc Fanmeeting 2025」を開催中で、12月19日には東京都・ニッショーホールにてラスト公演が開催予定となっている。

画像出典：宇野実彩子オフィシャルInstagramより