「痩せました？」宮崎麗果、最新ショットに心配の声続出。「体調大丈夫ですか」「心配しかありません」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは12月4日、自身のInstagramを更新。最新ショットに「痩せました？」と心配の声が寄せられました。
【動画】宮崎麗果の最新ショット
黒いノースリーブで凛とした表情のモデルポーズや同ブランドのマスカラを使うシーン、アイボリーのキャミソール姿など、美しい瞬間が次々と現れます。クリエイティブな現場での宮崎さんのプロフェッショナルさが際立っています。
ファンからは、「スリムになりましたか？」「麗果さんちょっと痩せましたか？」「もう少しふくよかに」「べっぴんさん めっちゃ綺麗過ぎ」「体調大丈夫ですか 心配です」「もうスーパーモデル！体型がどんどん素敵になっていく！」「何か痛々しいほど痩せてしまって心配しかありません」「カッコイイ」など、称賛の声のほか、ほっそりとした体形を心配する声も上がりました。
「スリムになりましたか？」宮崎さんは「11月の舞台裏（ビハインド・ザ・シーン） 制作に集中し続ける 作品そのものに語らせる」と英語でつづり、自身が登場する1本の動画を投稿。仕事への集中力を感じさせるメッセージです。動画では、宮崎さんが手掛けるケアブランド「GENiS（ジェニス）」の撮影シーンが映し出されています。
同ブランドのイベントの様子も披露10月19日には「GENiS3周年ブランドパーティhighlight」と、同ブランドのイベントのハイライト動画を公開していた宮崎さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
