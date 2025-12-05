1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤ÏËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Á´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ëÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Q¡§1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤ÏËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£65ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£µëÍ¿¤¬¹â¤¯ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦ÀâÌÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÀâÌÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥ä¥â¥È¤µ¤ó¡Ë
A¡§65ºÐ°Ê¹ß¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤ì¤Ð¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏËþ³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¥ß¥ä¥â¥È¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï64ºÐ¤«¤éÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¹â¤¯¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
