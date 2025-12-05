旅先で食べたい「東京都のご当地グルメ」ランキング！ 2位「江戸前寿司」、1位は？ 【2025年調査】
冬休みや連休を利用して旅の計画を立てる際、最も期待が高まるのが「現地の美味しいもの」ではないでしょうか。 その土地の個性が光る、自慢の「ご当地グルメ」をぜひチェックしておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「東京都のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：江戸前寿司／53票東京湾で獲れる魚介類を使い、独自の調理法とスタイルで発展した「江戸前寿司」が2位にランクインしました。ネタに「仕事」を施すのが特徴で、煮る、締める、漬けるといった手間をかけることで、素材の旨味を最大限に引き出しています。職人の技が光る伝統的な寿司は、東京の食文化の象徴であり、国内外の観光客から高い評価を得ています。
回答者からは「目の前で板前さんが握る江戸前寿司は、日本人なら1度は食べておきたい日本料理だと思います。酢締めや昆布締めのネタ、赤酢のシャリを楽しみたいです」（30代女性／茨城県）、「赤酢を使ったシャリがお上品で美味しいです」（30代女性／東京都）、「寿司が好きな人は絶対に食べてみた方がいいとお勧めできるから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：月島もんじゃ／143票東京都を代表するご当地グルメであり、「もんじゃ焼き」の本場である月島の名物として、「月島もんじゃ」が圧倒的な票数を集めて1位となりました。小麦粉を水で溶いた生地にキャベツや海産物、肉などさまざまな具材を混ぜて、鉄板の上で調理しながら食べるスタイルが特徴。自分で作る楽しさや、仲間と鉄板を囲むにぎやかさも魅力の1つです。
回答者からは「月島もんじゃは、有名ですが、一度も食べた事がないのと、本場のもんじゃを食べてみたいので」（50代女性／愛知県）、「大阪住みなのでもんじゃ焼きを食べる機会がないから食べてみたい」（30代女性／大阪府）、「月島のもんじゃ焼き、店員さんが親切な人が多くてもんじゃの魅力にハマります。チーズとお餅のもんじゃがおススメです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)