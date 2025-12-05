長崎スタジアムシティを舞台に、官民連携で取り組んだ新たなプロジェクトです。

満員となった「V・ファーレン長崎」のホーム最終戦で、地元の魅力発信に挑戦した高校生と大学生を取材しました。

◆高校生と大学生が連携 長崎を盛り上げる！

（諫早東高 峰 碧依さん）

「諫早東高校3年の峰 碧依です。昇格に向けて、士気を高められるような生放送に出来るように頑張ります」

先月23日に行われた、サッカーJ2「V・ファーレン長崎」のホーム最終戦。

熱気に包まれたピーススタジアムで、模擬店を出したり、ダンスパフォーマンスを披露したりと、観客を盛り上げるのは、長崎の若者たちです。

官民一体の「高校生と大学生の連携によるイベント企画プロジェクト」。

約130人が、地元の魅力を発信しようと、3か月半かけて進めてきました。

プロジェクトは、長崎の若者が「地域課題の解決」などに取り組む新しい教育の機会を提供しようと今年3月、県教育委員会と県立大学が「V・ファーレン長崎」「ソフトバンク」と手を組み、スタートさせました。

（V・ファーレン長崎 高木 琢也C.R.O(当時)）

「(V・ファーレン長崎としては)基本、”場”の提供になると思っている。(学生たちには）長崎への愛着を深めていただき、皆さんの成長の糧になればと考えている」

それぞれの経験や強みを活用し、若者に地域への愛着や定住意識を持ってもらいたい。

その学びの舞台は、V・ファーレン長崎のホーム最終戦です。

◆「すべてを吸収し勉強したい」

プロジェクトが本格的に始まったのは、今年8月。

高校生や大学生たちは、ピースタの大型ビジョンでの生放送、ダンスなど5つのチームを立ち上げ、準備を進めていきます。

（Ⅴ・ファーレン長崎事業部 寺粼 誠一郎さん）

「高大生の皆さんの取り組みや応援の後押しを受けて、(11月23日で）J1昇格が決まる、優勝が決まるっていうのを信じて、準備を皆さんと一緒にやっていきたい」

大学生や大人に混じって打ち合わせを進めるのは、諫早東高校3年の峰 碧依さん。

（諫早東高 峰 碧依さん）

「(周りの皆さんが)、将来目標としている仕事をしている人たちなので、本当に全てに興味がわく。すべてを吸収、勉強したい」

参加者の募集が始まると、すぐに応募しました。

担当するのは、スタジアム内のスタジオからの生放送です。

高校では、放送部に所属。

小学生の時に音読を褒めてもらったことをきっかけに、部活を選びました。

今年夏に行われた「NHK杯全国高校放送コンテスト」では、3位に入るなど、数々の優秀な成績を残しています。

この日は、アクセントなど細かい部分を確認しながら、本番に向けて準備を進めます。

（諫早東高 放送部顧問 向井 克倫 教諭）

「語りかけるアナウンスができる、数少ない子の一人。いろんな経験を積んで、地域の人やスタッフの人と、いろんな人と関わることで、彼女自身の幅もできてくると思うし、必ず役に立つと思います」

（諫早東高 峰 碧依さん）

「まだ緊張とかはなくて、楽しみの方が大きい。すごく大事な試合に携わらせてもらうと感じているので、本番までにしっかりと準備していきたい」

プロジェクトは、試合前のイベントの一部で、ダンス披露や映像と生放送を担うほか、模擬店も出店して、会場を盛り上げます。

高校生と大学生たちは自ら案を企画し、V・ファーレン長崎からアドバイスをもらいながら会議を重ねてきました。

峰さんと一緒に生放送を担当するのは、県立大学情報システム学科の4年生、釘崎 杏樹さん。

（県立大学 釘崎 杏樹さん）

「スタジアムの熱気が聞こえてきそうな中で、会場のみんなのリアクションを見ながら話せるっていうことに、とても緊張しています」

大舞台を1か月後に控えたこの日は、本番の現場やピッチからの景色を確認し、プロジェクトの大きさを実感していました。

◆企画を通して生まれた “地域への愛着”

そして、いよいよ本番当日。

チケットは完売し、サポーターの熱気が会場全体を包んでいます。

二人が出演する放送もスタート。

俳優の塩田みゆさんがサポートしてくれました。

（塩田みゆさん）

「高校生と大学生が一体になって、制作に取り組んでいる、この高大連携プロジェクト…」。

（諫早東高 峰 碧依さん）

「ファンサポーターの皆さんの応援の様子を通して、臨場感をお届けします」

試合は、J1昇格は持ち越されたもののＶ・ファーレン長崎が勝利。

大型ビジョンでの生放送も無事に終了しました。

（県立大学 釘崎 杏樹さん）

「一緒にやって、笑顔が一番の目標だった。楽しかったです」

（諫早東高 峰 碧依さん）

「リアルな現場や場面にも触れることができて、すごくいい経験になったし、本当に楽しかった」

V・ファーレン長崎は「地元 “長崎” への誇りを持つことに 少しでもつながっていれば、これほど嬉しいことはありません。皆様が生み出してくださった勢いが、V・ファーレン長崎をJ1へ導いてくれました」とコメントしています。

（ソフトバンク 河村 篤宏さん）

「こういったイベントとか、思いつく限りやっていこうと感じていますので、ぜひ機会があれば皆さんどんどん参加していただければありがたいと感じています」

大学生と高校生にとっても今回のプロジェクトは、地元と向き合うきっかけとなりました。

（県立大学 釘崎 杏樹さん）

「来年もやりたいと思えるような企画になったので、見ている人の中でやりたいと思う人が一人でも増えてほしい」

（諫早東高 峰 碧依さん）

「すごくいろんな魅力に気付くことができて、いろんな興味がわいた。地元に関してスポーツを通して盛り上げていくということも、すごくいい仕事だなと感じて、なかなかできない経験をさせてもらったので、必ず将来に生かしていきたい」

実際に働く現場を体験することで、生まれる地域への愛着。

その新しい学びの形を、今後も長崎の若者に提供する取り組みは続きます。