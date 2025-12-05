実は逆効果！ 風邪のひき始めに飲んではいけない3つのモノ
「なんとなく寒気がする」「喉がイガイガする」。そんな“風邪の予兆”を感じたとき、どう対処していますか？ 早めの対処が大切だと思って、自己判断で薬を飲む方もいるかもしれません。しかし、その対応は実は逆効果かもしれません。
「風邪かも」と思ったときに避けるべき、3つの「薬・飲み物」をご紹介します。風邪をこじらせないためにも、正しい知識を押さえておきましょう。
「まだ発熱していないけど、念のために先に風邪薬を飲んでおく」という行動は、多くの人がしがちです。しかし、風邪薬はあくまで症状を和らげるための対症療法です。ウイルスそのものを退治する効果はありません。
予防的に服用しても効果はなく、風邪の初期に現れる発熱や倦怠感などの、体を休めるための大事なサインをうやむやにしてしまい、逆に悪化させてしまうことがあります。医師の立場から言えば、風邪薬は「明確な症状が出てから、適切に使う」ことが基本です。
2. 体を温めるつもりで飲む「アルコール」
「風邪気味だから熱燗を飲んで、体を温めて早めに寝よう」と考える人もいるようです。しかしこれは誤解で、危険な行為です。アルコールは、血管を拡張し、一時的に温まったような感覚をもたらしますが、その後は体温が逆に下がりやすくなり、免疫力も一時的に低下します。
さらに飲酒は睡眠の質を下げるため、体の修復を妨げます。風邪の初期ほど、白湯や温かいお茶など、体に優しい飲み物を選ぶことが大切です。
3. 早めに治そうと、自己判断で飲む「抗生物質」
「以前もらった抗生物質が残っているから、早めに飲んでおこう」という行動も厳禁です。抗生物質は細菌感染に効く薬で、風邪を早く治してくれる特効薬ではありません。抗生物質の使用は「医師が処方したタイミング・用量・日数」に正しく従うことが大原則です。そして、多くの風邪の原因となるウイルスには効果がありません。自己判断で飲むことで、腸内環境を乱したり、正常な免疫反応を妨げたりするリスクがあります。
また、古い薬は本来の効果を発揮しないだけでなく、副作用のリスクもあります。「もったいないから」「以前と似た症状だから」といった理由で自己判断せず、医師の診断に基づき、新たに処方してもらいましょう。
医師である私自身が「風邪かも」と感じたときは、まず「麻黄湯（まおうとう）」という漢方薬を服用しています。麻黄湯は体の内部でウイルスの増殖が始まる段階、つまり発症前のタイミングでこそ、効果を発揮しやすいのが特徴です。風邪の兆しを感じた段階で、3〜4日間、集中的に飲むようにしています。
「風邪かも？」と感じたら、体に余計な負担をかけず、自然回復力が働きやすい環境を整えることが最善策です。必要に応じて医師の診察を受け、安易な“自己流対策”に頼らないことが回復への近道となります。
▼中田 航太郎プロフィール
予防医療専門家として活動する起業家医師。「後悔のない人生」をモットーに、戦略的な健康経営と個別化された予防医療サービス『Wellness』を提供。様々な媒体で幅広く情報を発信をしながら、人々が自分らしく生きるための健康をサポートしている。
(文:中田 航太郎（医師・起業家）)
医師の私が実践している「風邪かも」と感じたときの初期対応風邪のひき始めは、体がウイルスと戦うためにもっとも重要な時期です。このタイミングで誤った飲み物を選ぶと、自然回復力が下がり、症状を長引かせてしまうことがあります。
医師である私自身が「風邪かも」と感じたときは、まず「麻黄湯（まおうとう）」という漢方薬を服用しています。麻黄湯は体の内部でウイルスの増殖が始まる段階、つまり発症前のタイミングでこそ、効果を発揮しやすいのが特徴です。風邪の兆しを感じた段階で、3〜4日間、集中的に飲むようにしています。
自然回復力を高めて風邪を悪化させないために必要なこと風邪の初期こそ、「睡眠こそ最大のリカバリー」という考えが重要です。私は風邪の兆しを感じたときは睡眠時間を8時間以上に増やし、スケジュールを調整して休息を最優先にしています。こうした“初期対応”を徹底することで、本格的な風邪症状の悪化を防げる確率が高くなります。
「風邪かも？」と感じたら、体に余計な負担をかけず、自然回復力が働きやすい環境を整えることが最善策です。必要に応じて医師の診察を受け、安易な“自己流対策”に頼らないことが回復への近道となります。
