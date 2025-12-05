「なんと？！」山田菜々、美人妹との密着ショットに反響！ 「最強姉妹」「可愛いがすぎる」 「なんと？！」山田菜々、美人妹との密着ショットに反響！ 「最強姉妹」「可愛いがすぎる」 2025年12月5日 20時45分 All About 写真拡大 元NMB48の山田菜々さんは12月4日、自身のInstagramを更新。美人妹との密着姉妹ショットを披露しました。【写真】山田菜々、美人姉妹密着ショットを披露！「二人とも可愛いがすぎる」菜々さんは「お姉ちゃんのイベントお昼みにいこうかなっ？ って言われたから『出る？』って聞いたら あっという間に出てくれることになりました」とつづり、元NMB48メンバーで妹の寿々さんとのツーショットを2枚載せています。1枚目では2人とも白い衣装姿、2枚目では姉妹旅行で撮影した仲良し密着ショットを披露しています。12月27日に東京・渋谷で開催される菜々さんのイベントに寿々さんがゲストとして参加することになったそうです。菜々さんは「年末の楽しみ増えたぞっ。ワクワク」と続けました。 この投稿にコメントでは「二人とも可愛いがすぎる」「仲がええ姉妹やな」「最強姉妹」「可愛いい」「なんと？！ これは申し込まなきゃ！」と反響を呼んでいます。「姉妹で初めての2人旅 in 香港」菜々さんは、10月24日の投稿で「姉妹で初めての2人旅 in 香港」とつづり、妹・寿々さんとの香港旅行の動画を投稿しています。今回の投稿で披露した白コーディネートの2人が「ワイン＆ダイン・フェスティバル」でグルメを堪能する様子が公開されています。別日の投稿では、実弟で俳優や歌手として活動する中山優馬さんも加わった3きょうだいショットも。今後も美男美女きょうだいショットの投稿に期待したいですね！(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】山田菜々、美人姉妹密着ショットを披露！ ◆「ななゆま〜」山田菜々、実弟・中山優馬とのツーショットを大公開！ 「突然の優馬くん出てきてびっくりした」 ◆「顔面偏差値最強」元NMB48・山田菜々、美男美女の3きょうだいショットに反響！ 「永久保存や」