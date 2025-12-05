女性7人組「CANDY TUNE」が5日、東京ガーデンシアターで全国ツアーの最終公演を行った。自身最大規模の会場で「倍倍FIGHT！」など22曲を8000人の前で披露。来年6月に自身初の日本武道館公演を行うことも発表された。

アンコールで「倍倍FIGHT！」を披露すると、本人たちにも知らされていなかったサプライズが待っていた。写真撮影のために7人がLEDパネルに向かって座り、とつぜん暗転。これまでの3年間の歴史を振り返るムービーが流れた。

その後、映し出されたのは「日本武道館」の文字。その瞬間、ファンたちの興奮は最高潮となり会場中に輝く7色のペンライトが一斉に揺れた。メンバーたちも泣き崩れたりはしゃいだりと各々のリアクション。やがて全員が泣きながら抱き合った。

日本武道館はメンバー全員が憧れていたステージ。村川緋杏（26）は「（結成時から）何回泣いて、何回ミーティングして…。ここまできた。やっと武道館だ」と感極まった表情。福山梨乃（27）は「みなさんのおかげで最高の4年目が始まりそうです」と話した。

今年は「倍倍FIGHT！」が、TikTokの関連動画の総再生回数が40億回を突破するなど大ヒット。勢いそのままに、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場も決定。「日本レコード大賞」の優秀作品賞も受賞した。村川は「（紅白出場を）やっとみなさんの前で直接報告できてうれしい」とはにかんだ。

今回のツアーは8都市9公演を巡ってきた。福山は「レベルアップするべく頑張ってきた」とツアーに込めた思いを吐露。最終公演でも「もっともっとレベルアップしていきたい」とさらなる高みを目指すことを誓った。（吉澤 塁）