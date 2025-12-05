7人組女性アイドルグループ、CANDY TUNEが5日、東京ガーデンシアターで8都市をめぐった全国ツアー「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025−AUTUMN−『TUNE QUEST』」千秋楽公演を行い、来年6月5日と6日に初の日本武道館公演を行うことをサプライズ発表した。

終盤のアンコール中に、ステージ後方スクリーンに突如開催を知らせる映像が流れた。デビュー3周年記念として行うといい、念願の吉報に会場からはどよめきのような歓声が巻き起こった。

メンバーにもサプライズで、ほぼ全員が号泣。村川緋杏（26）は「やったー！うれしい！！」と喜び「ここまで1本道じゃなくて、本当にいろんな道をうねうねしていて。毎日ミーティングして、ずっとずっときゃんちゅーを大きくすることをみんなで考えてやってきて、やっと武道館だよ、みんな〜」と語り、7人で抱き合った。

初の大舞台へ向け、村川は「前の私たちなら不安もあったかもしれないですが、今の私たちとあめちゃん（ファンの総称）なら絶対うまくいくと思えます。油断せずにグループを大きくしていけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします」とあいさつした。

ファンからは「おめでとうー！」と多くの声が飛び、福山梨乃（27）は「ツアーの密着の個々のインタビューで、誰も示し合わせてないのにみんなが武道館に立ちたいって言っていたんですよ」と明かし「大きな舞台に立たせていただき、ありがとうございます。みなさんのおかげで最高の4年目が始まれそうです！」と感謝も口にした。

この日は同じくアンコールでプロ野球、横浜の主催イベント「横濱漢祭2025」でグループの人気曲「倍倍FIGHT！」をカバーして話題となった格闘家の角田信朗がゲスト出演。メンバーと同曲を披露して盛り上げていた。武道館の発表映像のナレーションは角田が務めており、福山は「角田さんがずっと舞台袖で見守ってくれていたんですよ。ナレーションありがとうございます」とステージへ再び呼び込んだ。角田は「みんなおめでとう！」とガッツポーズで祝福。「武道館も呼んでね！」と笑いも誘い、メンバーは「2DAYS呼ぼう」と応じていた。

今年は大みそかのNHK紅白歌合戦初出場、日本レコード大賞でも「倍倍FIGHT！」が優秀作品賞受賞など飛躍の年に。小川奈々子（26）はグループについて「CANDY TUNEに入ってから私の人生はキラキラと輝いています。大人になってからもこんなに大切にしたいと思える6人ができると思っていなかったですし、仲間であり、友達であり、家族でもある、不思議で貴重な存在です」と語った。

ライブはツアーの追加公演として行われた。東京ガーデンシアターは単独公演としてはグループ最大規模でチケットは完売。ツアー初披露の新曲「アイしちゃってますハート」「永遠Twilight」をはじめ全22曲で約8000人のファンを沸かせた。福山はツアーでグループの知名度向上などを目指してきたと語り「あめちゃんのみんなももっともっとレベルアップしていきましょう！」と呼びかけた。【松尾幸之介】