「いじめられてしまえばいい」その願い通り、次第に孤立していく親友／「お母さんの言うとおり」にしてきたのに㉘
『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに 家族全員でいじめと戦うということ。 サキコの場合』（さやけん/KADOKAWA）第28回【全43回】
お母さんの言うとおりにすれば大丈夫。そう思っていた――。どんな時も私を肯定してくれて、守ってくれるのは“お母さん”だけ。我が子のためにとモンスターペアレントになった母親と、その支配から娘・サキコが解放されるまでを描くセミフィクション。彼女の家庭は、深刻な問題を抱えていました…。前作『家族全員でいじめと戦うということ。』で、主人公がいじめられる原因に繋がった、同級生・サキコの物語をお届けします。
