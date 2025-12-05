12月4日、大井競馬場で行われた11R・ジェムストーン賞（S3・2歳・ダ1200m）は、御神本訓史騎乗の8番人気、ベイビークエスト（牡2・大井・田中正人）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にデンテブリランテ（牡2・大井・阪本一栄）、3着に2番人気のハンデンドレイク（牡2・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:13.1（良）。

1番人気で本田正重騎乗、ワナハヴファン（牡2・大井・荒山勝徳）は、4着敗退。

1着 ベイビークエスト

御神本訓史騎手

「背中もすごく弾むような感じでしたし、スピードもあるなという印象でした。少し待たされましたが、馬も我慢してくれて、すごく良いスタートを切ってくれました。スタートが決まった分、3コーナーまでためがききましたし、乗った感覚ではためるより早めに促した方がいいかなと思って、最後までしぶとく踏ん張ってくれました。初めてコンビを組みましたが、本当に良いスピードを持っているので、それを活かしたレースを選んでいければ活躍してくれると思います。（御神本騎手もこの勝利が地方競馬通算2990勝目、3000勝が見えてきましたが）一つ一つ丁寧に乗るだけなので、早めに3,000勝を達成したいと思っています。今日は応援ありがとうございました。馬自身もとても頑張ってくれましたし、田中調教師も南関東重賞初制覇ということで、少しでも力になれたことを嬉しく思います。これからも田中厩舎とベイビークエストを応援よろしくお願いします」

【大井・勝島王冠】吉原寛人が大偉業！地方重賞200勝…キングストンボーイで快勝

ジェムストーン賞・ベイビークエストと御神本訓史騎手 (C)東京シティ競馬

田中師「短いところが中心になる」

田中正人調教師

「とても嬉しいです。今年は盛岡で初の重賞を勝てましたし、こうやって地元で南関重賞も勝てましたし、流れが良いなと思います。今回の追い切りが非常に良かったので、出来には自信がありました。ただ、周りも早い馬たちがたくさんいるので、あとはスタート出てからは御神本騎手に任せようと思っていました。（レース展開は想像どおりだったか）そうですね。スタートが早いし、二の足もあるので、前の方には行けると思っていました。あとは他の馬との兼ね合いで行けるか、2番手かの競馬になるかなと予想していました。（今日の馬の様子は）落ち着きもあり、良かったですね。（次走の予定は）オーナーと話して、馬の疲れなども見ながら次走を決めようと思います。（ダート３冠も視野に入れているのか）血統的にも短距離の血統だと思うので、短いところが中心になると思います。寒い中、ご来場いただきありがとうございます。これから年末にかけてビッグレースもありますし、大井競馬場にお越しいただけたら生の興奮を味わえると思いますので、是非いらしてください。田中厩舎の応援もよろしくお願いします」

ベイビークエスト 4戦2勝

（牡2・大井・田中正人）

父：フィレンツェファイア

母：ナムラエンジェル

母父：サウスヴィグラス

馬主：ベルチェ

生産者：野坂牧場

【全着順】

1着 ベイビークエスト 御神本訓史

2着 デンテブリランテ 藤田凌

3着 ハンデンドレイク 笹川翼

4着 ワナハヴファン 本田正重

5着 ブラックエックス 西啓太

6着 ゴールドカグヤヒメ 鷹見陸

7着 プレストエンペラー 本橋孝太

8着 ドキドキ 藤本現暉

9着 クリムゾンプリンス 野畑凌

10着 コンシール 安藤洋一

11着 ヴェスタリス 澤田龍哉

12着 フークアンビション 吉原寛人

13着 ナポレオンバディ 山中悠希

14着 ナギサノルナ 矢野貴之

15着 ミライヘノヒーロー 和田譲治

16着 ズルタナイト 桑村真明