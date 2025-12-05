板垣李光人＆中村倫也、上白石萌音からのリクエストに照れ「上白石さんは悪い子だねぇ」【ペリリュー −楽園のゲルニカ−】
【モデルプレス＝2025/12/05】俳優の板垣李光人と中村倫也が12月5日、都内で開催された劇場アニメ『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』公開初日舞台挨拶に出席。上白石萌音からのリクエストに照れる場面があった。
本作は、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田氏による漫画『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』（全11巻／外伝全4巻）の劇場アニメ化。1万人のうち最後まで生き残ったのは僅か34人だった地獄のような戦場・ペリリュー島で、心優しい漫画家志望の主人公・田丸均（声：板垣）や田丸の頼れる相棒・吉敷佳助（声：中村）などの若者たちが何を想い、どう生きたのかを描く。この日は久慈悟郎（監督）、武田⼀義（原作・共同脚本）も出席していた。中村は、武田からの称賛を受けると「嬉しいですね。こうやって言っていただけて」と笑顔。レビューサイトなどでも自身の声が好評であることを聞くと「仕事増えますかね？」「売れたいなあ」と語って会場を沸かせた。
可愛らしいタッチの絵と物語のギャップについて、板垣は「絵柄自体は武田先生の描かれるタッチで、可愛らしいというか、優しい雰囲気の絵柄なんですが、内容自体は本当に生々しく、戦争の凄惨さや、そういうものをしっかり描いているんです」としたうえで「このタッチじゃないと、なかなか描けないところもあるだろうなっていう風に思うと、神のような塩梅だなと思って。原作の漫画を読んでもそうですし、実際に映画を見ても、そこはすごく感じました」と明かした。
公開後の反響を問われた板垣は「自分が子どもの頃に、祖父から戦争の話を聞いたことを思い出したとか、そういう声をいただいたりして。それって、今は子どもの頃の記憶として忘れてしまっていたけれど、この作品がきっかけでそれが呼び起こされて、何かまた自分の中で解像度であったり理解が進むきっかけをこの作品が作れたんだなっていう風に思うと、この作品を世に届ける意味というか。その一つにもなってくるので、とても嬉しかったです」とコメント。中村は「僕は友達が少ないので（笑）。いつもこういう時に反響と言われると、分かりませんって言うんですけど」としつつ「アニメを作っている偉い人が、SNS等を今日ずっと見ていて、思ったよりもものすごく好意的な受け止め方をしていただいている声が多くてということを教えていただいたので。良かったですよね」と報告した。
この日は、主題歌「奇跡のようなこと」を担当した上白石萌音からビデオレターが寄せられ、上白石は「お互いの声を聞いて、どんなことを思われましたか？特にここ最高だな！みたいなシーンがあれば、ぜひお互いに褒め合っていただけたら嬉しいなと思います」と笑顔でリクエスト。板垣は「嬉しいですね。同じ1つの作品に携わっている方として。この現場でお会いする機会っていうのはなかったんですが、先日も『Mステ』（『ミュージックステーション』）で歌唱されているのを家でリアタイしていまして。映像と共演されているのを見ていて、勝手にテンションが上がっていて。この映画のエンドロールとともに、この主題歌が流れるっていうことが、すごく心地よいというか、この映画の余韻をすごく優しく撫でてくれるような曲だなという風に思っているので。素敵な曲をありがとうございますとお伝えしたいです」と上白石に感謝していた。
リクエストについて中村は「俳優なら、たまにあるこういう褒め合う時間が恥ずかしいってことを分かってるはずなのに…上白石さんは…悪い子だねぇ」と笑顔。中村の声について板垣は「がっつり体重を乗せて寄りかかっても、大丈夫だっていう安心感があって」と絶賛し、急に笑い出した中村は「思いついちゃったから言っていい？人の声をイナバ物置みたいに言って」と返して会場を沸かせた。板垣の声について中村は「これまでも、ちょっと大きい声を出すときに割れる声がエモくて良いなっていうことをずっと言っていたんです」としたうえで「一文を割とゆっくりのテンポで喋る。そして、句読点でちょいちょい切れる。アニメーションの口の開き方に合わせるっていうのが上手いんですよ。李光人くん。僕はゆっくり喋ってるなと思いながらやってて、あんまりできなくて。声だけじゃなくて、声優としての腕もやっぱりあるなって思ってて。上手いなあって。羨ましいなあって思ってました」と絶賛し、板垣は照れ笑いを見せていた。（modelpress編集部）
