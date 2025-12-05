Minimalの冬限定「フォンダンショコラ-りんごと三宝柑-」が贅沢すぎる♡

寒さが深まる季節に恋しくなるのは、心もほどけるあたたかいスイーツ。今年の冬、Minimalのパティスリーでは特別な「フォンダンショコラ-りんごと三宝柑-」が登場します。旬の果実とチョコレートが織りなす冬だけの贅沢なマリアージュは、出来たてのアツアツを味わえる幸せなデセール♡2025年12月20日から販売予定で、予約は12月6日スタート。香り、温度、食感が重なり合う、新しい冬のご褒美をぜひチェックしてみてください。

冬だけの贅沢「フォンダンショコラ」

今回登場する「フォンダンショコラ-りんごと三宝柑-」（2,600円）は、出来たてのとろけるチョコレートを楽しめる冬限定デセール。

タンザニア産カカオのフルーティな風味を生かし、シナモン・ジンジャー・カルダモンなど冬らしいスパイスを加えた奥行きのある味わいが魅力です。

さらに添えられるのは、長野県「マルカメ果樹園」のグラニースミスの角切りとジャム、そして和歌山県「善兵衛農園」の爽やかな三宝柑。

チョコレートの濃厚さに旬果の酸味と香りが重なり、最後まで心地よく楽しめるバランスに仕上がっています。

旬果×温冷×チョコのマリアージュ

温かいフォンダンショコラに寄り添うのは、キャラメルのように深みのある“ブロンドチョコレート”のアイス。

ホワイトチョコレートをローストしたまろやかな甘みが溶け合い、温冷のコントラストがデセールをより豊かに演出します。

さらに、甘酸っぱいラズベリーに赤ワインを合わせたソースがひと口ごとに華やかさをプラス。

りんご、三宝柑、チョコレート、アイス、ソースが重なり合うことで、味わいが段階的に変化し、食べ進めるたびに新たな表情を見せてくれます。

冬のデセールの重さを感じさせない、洗練された一皿です♪

販売情報と予約スタート日

冬限定の「フォンダンショコラ-りんごと三宝柑-」は、Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵店にて2025年12月20日～2026年2月1日の土日に提供される予定。価格は2,600円（税込）。

予約は12月6日AM10:00からスタートし、TableCheckの専用ページで受付されます。

旬のフルーツとMinimalこだわりのチョコレートが生み出す美しい調和は、冬のご褒美や大切な人とのカフェ時間にもぴったり。寒い季節がもっと楽しみになる限定デセールです。

あたたかい冬に寄り添うMinimalの限定デセール

冬の風物詩とも言えるフォンダンショコラに、旬の果実やスパイス、温冷のハーモニーが加わった「フォンダンショコラ-りんごと三宝柑-」。

Minimalならではの素材へのこだわりがひとつの皿に凝縮され、食べる人をそっと温めてくれる一品に仕上がっています。

季節だけの特別な味わいは、自分へのご褒美にも、大切な人とのひとときにもぴったり。冬の訪れとともに楽しみたい、心ほどけるデセールです♡