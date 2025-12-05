天満屋女子陸上競技部の西村美月選手が、あさって（7日）山口県で開かれる防府読売マラソンに出場します。今回が初マラソンとなる西村選手、夢への挑戦の第一歩です。

（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手）

「怖さ半分、楽しみ半分はあるかなと思います」

初めてのフルマラソンに挑む入社3年目・西村美月選手です。あさって（7日）山口県防府市で開かれる防府読売マラソンに出場します。

（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手）

「42キロという距離で自分がどれだけ通用するか、自分が想像しているよりも苦しいものなのか、想像していたより楽しんでいけるのか」

先月（11月）、宮城県で開かれたクイーンズ駅伝では、5区で7人を抜く快走を見せ、7位入賞の原動力に。レース後には、すでに初のマラソンへ意気込んでいました。

（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手）

「マラソンに向けて、さらにレベルアップして臨めるようにしていきたい」

今年1月の大阪ハーフマラソンで3位に入るなど力をつけてきた西村選手。去年5月の合宿では、夢についても語っていました。

（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手）

「世界を目指したいというのはある。オリンピックでマラソンを決めたい」

いつか、世界へ。防府読売マラソンで挑戦の一歩を踏み出します。

（天満屋女子陸上競技部 西村美月選手）

「大きな舞台で挑戦していきたいという気持ちがあるので、まずは今年、来年度はMGCの資格取得を目指して頑張っていきたい」

今後は、五輪の日本代表選考会＝MGCの出場権獲得も目指すという西村選手。号砲は、あさって（7日）午前10時40分です。