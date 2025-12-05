岡山映像ライブラリーセンターに保管されている昔の映像をご覧いただく

「あの日見た風景」です。

今回は、いろいろな時代の12月のニュースを振り返ります。

2014年12月、岡山に新たに登場したのは？

まずは2014年巨大ショッピングモールがオープンしました。岡山駅前のイオンモール岡山のオープンです。扉が開くと、開店を待ち望んでいた約7300人が店内に殺到しました。

岡山初出店の専門店などが356店入っていて、西日本のイオンモールの旗艦店と位置づけられていました。

オープン後の初めての週末は土曜と日曜だけで20万人以上が来店したそうです。

今でも週末を中心に、岡山県内はもとより、香川県や広島県の福山市などからもたくさんの人が訪れていますね。

警察犬を目指して試験を受けること…計〇回？！

次は2010年高松市の商店街に現れたのはラブラドール・レトリーバーの「きな子」。警察犬としての採用が決まりこの日防犯パレードのゲストとしてデビューしました。警察犬を目指し試験に挑戦するも失敗ばかり。しかし、くじけず何度も何度も挑戦！この年の11月、7度目の挑戦で見事合格しました。

正式な嘱託警察犬としての任務は年が明けてからスタートでした。

「冬のスポーツ」といえば？

次は2009年冬といえばスキー！真っ白いゲレンデ、飛び散る雪けむり…良いですね。

毎年12月になると雲辺寺山の山頂につくられたスキー場「スノーパーク雲辺寺」がオープンしていました。香川県で唯一のスキー場で、最大傾斜は19度。初心者にも滑りやすいと人気でした。しかし、暖冬の影響などにより2020年3月で閉鎖になってしまいました。残念ですね。

犬が引っ張るのはそりではなく○○？

続いては2004年。犬と自転車で行うレース、「ギグレース」の体験会が開かれたニュースです。ギグレースは犬ぞりの「そり」の代わりに自転車を使う日本発祥のレースです。

愛犬にとっては「全力疾走」が出来て、飼い主にとっては愛犬との一体感が高まるということですが…。

いろんなワンちゃんがいますが、人馬一体ならぬ人と犬が一体になると凄いスピードで走れるんです。愛犬と楽しむ珍しいレースの体験会でした。

「Y2K」って、なに？

次は1999年の岡山県庁大晦日のニュースです。広い部屋に準備されたファックスやパソコン。ある事への対策本部です。

西暦2000年にコンピューターが暴走するのではないかというY2K（ワイ・ツー・ケイ）に対する対策本部でした。

そして迎えた西暦2000年、ライフラインに関係するような大きな障害は発生しませんでした。しかし、香川県水産試験場ではコンピューターが2000年を西暦1900年…明治33年と誤認しデータが受信できないエラーが起きていました。

新しく何かが登場した裏では、姿を消したものもありました

続いて、1991年岡山駅近くにあったあるシンボルが無くなったニュースです。北区下石井の旧カバヤ食品工場にあった巨大な煙突が工場の移転に伴いこの日、撤去されました。

煙突は1955年頃に鉄筋コンクリートで作られ高さが28．5メートルありました。作業開始から約18分。約35年に渡りこの地のシンボルにもなっていた煙突はその姿を消しました。

警察官も出動？！岡山県庁で何が

1962年の岡山県庁です。警察官が見守る中…

何やら職員総出でお金を数えて封筒に詰めています。何をしているかわかりますか？それぞれの部局で職員が列をつくって待っているのは…ボーナスです。当時は手渡しでした。

ボーナスが振込みになったのは1975年の12月に発生した3億円強盗事件がきっかけでした。嬉しいボーナス支給日のニュースでした。



岡山映像ライブラリーセンターは、岡山市北区丸の内の前のRSK山陽放送本社ビルの2階にあります。懐かしい映像が視聴できるほか大型のテレビカメラを操作することもできます。また、事前に連絡をいただければ希望の映像を準備いたします。入館は無料ですので、ぜひ一度訪れてみてください。