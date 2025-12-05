＜ゆるい親にイライラ＞チャイルドシートないのに！「乗って帰りた〜い」注意しないの【第2話まんが】
私はサオリ。娘のユカ（小1）とミカ（3歳）がいます。私にはユカが幼稚園の頃から仲が良いママ友4人グループがあり、小学校にあがってからも月1〜2回はみんなで集まってきました。チナツさんのところには同じ3歳の下の子がいるので、一緒に行動することが多いです。しかしチナツさんは絶対に自分の子を注意しません。そんな子育て方針に、私は次第にモヤモヤするように……。しかし今後の付き合いを考えると強くも言えなかったのでした。
小学校の引き渡し訓練では、近くの公民館の駐車場を使っていいことになっていました。私はユカを引き取った後、ミカも連れて3人で車に向かって歩いていきます。するとチナツさんが私たちを追いかけるように駐車場までついてきました。
みんな悪口なんて絶対に言わない人たちだし、イライラしているのは私だけ。いっそ「忙しいから」などとそれらしい理由をつけて、私だけフェードアウトした方がいいのかも……？ しかし夫からは思いがけない言葉を返されます。
幼稚園の頃から続いてきたママ友4人グループでは、子ども同士もとても仲良くしています。もし私が誰かのことをイヤだなんて口にしたら、雰囲気が悪くなってしまうかもしれません。せっかく今までうまくやってきたのに、ぶち壊すようなことを言うのも申し訳ないような気がします。
けれど夫は「そんなに思い悩むくらいなら、いっそハッキリ言ってみたら」という意見でした。なにも言わずにフェードアウトするのも、言いたいことを言ってフェードアウトするのも、結果としては同じかもしれないけど……。夫の言葉に、私は少々驚いてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
