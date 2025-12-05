6日（土）の天気

西〜東日本は行楽日和となるでしょう。北日本は午後、雨や雪の所がありそうです。

●西日本、沖縄

1日を通して穏やかに晴れるでしょう。朝は冷え込みが強まり、各地で5℃以下。昼間は15℃前後まで上がりそうです。

●東日本

各地で晴れますが、夜は千葉でにわか雨があるかもしれません。日中の気温は北陸で12℃〜13℃と5日（金）より大幅に上がるでしょう。関東や東海は5日（金）と同じくらいの見込みです。

●北日本

東北北部や北海道では、午後は次第に雨や雪の降るところがあるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。寒さが和らぎ、最高気温は仙台で11℃、札幌は7℃の見込みです。積雪地域では路面状況の悪化にお気をつけください。

週間予報

●大阪〜那覇

晴れの続くところが多いですが、山陰は9日（火）は雨や雪が降るでしょう。この先極端な寒さはなく、15℃を超える日も多くなりそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は来週、雨や雪の降る日が多いでしょう。関東や東海は晴れて空気の乾燥する日が続きそうです。7日（日）は各地で最高気温は15℃前後、8日（月）は東京で18℃まで上がりそうです。

●旭川〜福島日本海側を中心に雨や雪の日が続くでしょう。8日（月）にかけてはこの時期としては気温が高くなりそうです。来週は9日（火）と12日（金）ごろをピークに寒気が南下しそうです。