「今川焼き」に「大判焼き」…様々な呼び方をされる、あんこなどを包み焼いた円盤状の和菓子。この度、大規模な調査が行われ呼び方の勢力図マップが作られました。

【写真を見る】「天の神さまの言う通り」の後に続く言葉は？

あの和菓子は…「今川焼」「太鼓焼き」どっち?調査で勢力図マップ完成

高柳光希キャスター:

中に“あんこ”を入れて焼いた円形の甘いお菓子。全国でいろいろな呼び方があることがわかりました。



▼今川焼▼大判焼き▼回転焼き▼おやき▼円盤焼き▼ドラ焼き▼甘太郎焼き▼ホームラン焼き▼七越焼き▼がめこもぢ▼あまやき▼ぎし焼き▼どてきん▼じまん焼き▼黄金焼き▼太鼓焼き▼花見焼き▼太郎焼き▼三笠焼き▼きんつば▼七尾焼き▼焼き饅頭▼どりこの焼き▼こがね焼き▼あずま焼き▼黄金饅頭▼ちゃっぽろ焼き▼画廊まんじゅう▼天輪焼き▼ロンドン焼き（ニチレイフーズ調べ）

南波雅俊キャスター:

私は「今川焼」と呼んでいます。

蓮見孝之キャスター:

私は関東出身で「大判焼き」です。

山内あゆキャスター:

東京・町田の商店街には看板に「大判焼き」と書いてあるお店がありました。

高柳キャスター:

なぜ、様々な呼び方があるのか、奈良大学総合研究所の岸江信介特別研究員によると…



今川焼き:発祥は江戸時代、東京・今川橋（神田）で誕生したため「今川焼」と名前がついた



大判焼き:昭和30年頃〜、全国に今川焼が普及していたなか、愛媛県の会社が今川焼の製造機を開発。当時、ユーモアのある出世物語として話題となった小説「大番」から、「大判焼き」と名付けたところ、その呼び方が普及していった



「その後、個性を出すために様々な名称が付けられるようになったのではないか」ということです。

南波キャスター:

大分に住んでいたとき「回転焼き」という看板をよく見かけたのですが、今川焼と同じものなんですね。きょう、気がつきました。

「神さまの言うとおり」続きが多すぎる問題?

高柳キャスター:

何かを選ぶときに歌う「どちらにしようかな天の神さまの言うとおり」も様々なバリエーションがあるようです。



街で聞いてみると…

東京出身

「鉄砲うってバンバンバン もう一つおまけにバンバンバン」

長野出身

「ぶっとこいて ぶっとこいて ぶっぶっぶっ」

新潟出身

「すっぺらぽんのすっぺらぽん おじいさんとおばあさんが握手した」

同じ新潟でも別の歌があるようです…

新潟出身

「すっぽろぽんのすっぽろぽん アブラムシ ニンジン食って真っ赤っか しいたけ…その後もあるけど忘れちゃった」

どちらにしようかな 続きの歌は650件以上も

「どちらにしようかな 天の神様の言う通り」を1999年から研究をしている甲南女子大学の田中千晶兼任講師によると、この歌の続きの言葉は650件以上あるというのです。



田中兼任講師に各地の主な言葉を聞きました。

【「天の神様の言う通り」続きの言葉集】

北海道・札幌市「なのなのなすびが食べたいな」

岩手・盛岡市「赤とんぼ白とんぼ目玉焼き 鉄砲撃ってドンドンドン もひとつおまけにドンドンドン」

山形・東根市「ぺーのぺーのぺっちゃんこ 豆腐になったらぬーけーろ」

静岡・浜松市「りすりすこりす鉄砲撃ってばんばんばん」

長野・松本市「ブッとこいてブッとこいて、ブッ、ブッ、ブッ。天ぷら焦げたらなのなの夜明け」

三重・伊勢市「太鼓をたたいてどんどこしょ もひとつおまけにどんどこしょ」

大阪・吹田市「あっぷっぷーのあっぷっぷ 柿の種 ろうそく1本消えた」

和歌山・海南市「赤豆 白豆 いつたんと 1、2、3」

山口・東大和市「けっけーのけっけーの柿の種 あぶらむし」

徳島・徳島市「キンコンカンコン あぶらむし柿の種」

福岡・北九州市「けっけろけのけけけの柿の種 ご飯粒 鉄砲撃ってバンバンバン」

大分・佐伯市「けけけの毛虫つるっぱはげっぱ ヨーロッパ あぶらむしえいやー！」

歌が長くなってしまうのは奇数だから?

なぜ、こんなに多いのか、田中兼任講師は「▼アレンジしやすい言葉のリズムや、▼子どもたちの自由な発想により色々な言葉が思いついたこと、▼また納得いかないとき、別のものにしたいという意思が生まれて最初とは逆になるようなフレーズを加えたということも考えられる」といいます。

山内キャスター:

そこで止めたくないから続きの歌を作ってしまい、どんどん歌が長くなってしまったんですね。