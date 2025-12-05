ラッパー・シンガーソングライターで音楽プロデューサーのちゃんみなさんが、明日6日に台湾で開催される韓国発のアジア授賞式「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025 (AAA2025)」 の出演を体調不良の為、キャンセルしたことを自身のSNSで発表しました。

公式SNSで、「出演を予定しておりました、2025年12月6日 (土) 開催の

『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025 (AAA2025)』におきまして、

昨日よりちゃんみなが発熱及び体調不良となり、医師の診断のもと治療および十分な休養が必要と判断されました」と報告。続けて、「現時点で万全な状態での出演が難しいため 『AAA 2025』への出演をキャンセルとさせていただきます」と体調不良による出演キャンセルを発表しました。





さらにちゃんみなさんは、自身のXでSTAFFの投稿をリポストし、「申し訳ありません 早く回復する様努めます」と自らのコメントを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】