８日に２０周年を迎えるＡＫＢ４８が５日、東京・日本武道館で「ＡＫＢ４８ ２０ｔｈ Ｙｅａｒ Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ２０２５ ｉｎ 日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の２日目を開催した。

２日目は「２０周年記念コンサート Ｐａｒｔ１」としてＯＧが本格的に集結。２０周年応援総団長の高橋みなみ（３４）、篠田麻里子（３９）、松井珠理奈（２８）、山本彩（３２）、島崎遥香（３１）、渋谷凪咲（２９）、渡辺美優紀（２９）らが登場した。

篠田がセンターの「上からマリコ」から始まり、島崎センターの「永遠プレッシャー」、松井ら参加のＳＫＥ４８の「パレオはエメラルド」、山本ら参加のＮＭＢ４８の「ナギイチ」を披露。そして「少女たちよ」を現役とＯＧメンバーで歌い上げた。

特に島崎が「皆さんお久しぶりです。ＡＫＢ４８の２０周年おめでとうございます」と登場すると会場は大盛り上がり。スケジュールの都合もあってか、歌唱直後のＭＣには参加せず会場を後にしたといい、高橋は「ぱるる（島崎）っぽいな」と振り返った。