Mrs. GREEN APPLE「Artist of the Year」受賞「アーティストの皆様が忙しい間に」TikTokコラボ撮影の裏側語る【TikTok Awards Japan 2025】
【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が「Artist of the Year」を受賞した。
【写真】「Artist of the Year」の紅白出演バンド、喜びのビデオメッセージ
音楽の力で多くのユーザーに感動や影響を与えたアーティストに贈られる「Artist of the Year」を受賞した同バンドは、イベントにビデオメッセージを寄せた。3人は「ありがとうございます！」と感謝を述べ、大森元貴は「さまざまなアーティストたちと振り付け動画をアップしていますけど、コラボしたアーティストのファンの皆様も観てくださっているみたいで嬉しいです」と喜び。そして、若井滉斗はTikTokでの投稿について「アーティストの皆様が忙しい間に振り付けを覚えてくださって本当にありがたいですし、ファンの皆様も『踊ってみた動画』を沢山アップしてくれていて皆本当に上手でびっくりしました」と笑顔を見せ、「もっともっと沢山の方たちに僕たちの音楽が届いたら嬉しいです！」と語っていた。
2013年に結成された大森・若井・藤澤涼架による同バンド。2015年、EMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。2020年にベストアルバム「5」をリリースし、ヒットを記録するも“フェーズ1完結”を宣言し、活動休止を発表。約1年8ヶ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”とし活動を再開。「第64回日本レコード大賞」では「ダンスホール」で優秀作品賞を受賞した。さらに、国内最大規模の国際音楽賞として開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」にて音楽的に創造性、芸術性が優れているアーティストを讃える “最優秀アーティスト賞” を受賞するなど、その勢いは留まることを知らない。
なお、同じく「Artist of the Year」にノミネートしたのはCUTIE STREETと超◆ときめき宣伝部（◆は正しくはハートマーク）。ステージに登場し、CUTIE STREETはTikTok総再生回数70億回を突破したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」を、超◆ときめき宣伝部は同日行われた「TikTokトレンド大賞2025」にてインパクト・ソング部門を受賞した楽曲「超最強」をそれぞれ披露した。
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCは、SixTONES・田中樹、 フリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「Artist of the Year」の紅白出演バンド、喜びのビデオメッセージ
◆Mrs. GREEN APPLE「Artist of the Year」受賞
音楽の力で多くのユーザーに感動や影響を与えたアーティストに贈られる「Artist of the Year」を受賞した同バンドは、イベントにビデオメッセージを寄せた。3人は「ありがとうございます！」と感謝を述べ、大森元貴は「さまざまなアーティストたちと振り付け動画をアップしていますけど、コラボしたアーティストのファンの皆様も観てくださっているみたいで嬉しいです」と喜び。そして、若井滉斗はTikTokでの投稿について「アーティストの皆様が忙しい間に振り付けを覚えてくださって本当にありがたいですし、ファンの皆様も『踊ってみた動画』を沢山アップしてくれていて皆本当に上手でびっくりしました」と笑顔を見せ、「もっともっと沢山の方たちに僕たちの音楽が届いたら嬉しいです！」と語っていた。
なお、同じく「Artist of the Year」にノミネートしたのはCUTIE STREETと超◆ときめき宣伝部（◆は正しくはハートマーク）。ステージに登場し、CUTIE STREETはTikTok総再生回数70億回を突破したデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」を、超◆ときめき宣伝部は同日行われた「TikTokトレンド大賞2025」にてインパクト・ソング部門を受賞した楽曲「超最強」をそれぞれ披露した。
◆「TikTok Awards Japan 2025」
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCは、SixTONES・田中樹、 フリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】