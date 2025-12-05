【心理テスト】“コールドスリープしていた時間”でわかる!? あなたの「他人との距離感」チェック
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「コールドスリープ」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 桜乃翠月（さくらの・みづき）さん）
【質問】
ここはSFの世界。
あなたはある病気の治療を未来で行うため、長期間のコールドスリープ（冷凍睡眠）に入ることになりました。
さて、コールドスリープから目覚めるまでの期間は、どのくらいの長さでしたか？
次の中から近いものを1つ選んでください。
1． 半年
2． 1年
3． 5年
4． 10年
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「他人との距離感」です。
「コールドスリープ」は「自分を守りたい願望」を暗示しています。ここで目覚めるまでにかかった時間の長さは、そのままあなたが周りの人とどのくらい距離を取っているかを表しているのです。
【解答】
1．半年……かなり近め
人との繋がりを大切にするあなた。初対面でもすぐに打ち解け、深い話題にも抵抗がありません。相手の悩みには親身になって寄り添い、自分のことも素直に話せる関係が理想的。ただし、時には相手のペースも意識すると、より良い距離感になるでしょう。
2．1年……それなりの距離
バランス感覚に優れたあなた。親しくなりすぎず離れすぎない、適度な距離を保つのが得意です。プライベートな領域は大切にしつつ、必要な時にはしっかり寄り添えるので、多くの人から「付き合いやすい」と思われているはずです。
3．5年……ちょっと遠め
一人の時間を大切にするあなた。深入りしすぎない関係を心地よく感じます。信頼できる数少ない友人との付き合いを好み、表面的な交流よりも質を重視。マイペースに見られることもありますが、本当に困った時には頼れる誠実さの持ち主です。
4．10年……もはや無人島生活
自分の世界をしっかり持つあなた。他人に依存せず、自立した生活を送れる強さがあります。一人でいることに孤独を感じず、むしろ自由で充実した時間と考えているはず。ただし、時には信頼できる人に心を開くことで、新たな発見があるかもしれません。
＊
近すぎず遠すぎず、程よい距離感を保ちたいですね。
■監修者プロフィール：桜乃翠月（さくらの・みづき）
池袋占い館セレーネ所属。「SATORI電話占い」スタート直後からデビューランキング1位、総合ランキング2位を獲得。癒やしの波動を持ち、現実としっかり向き合いながら、幸せな未来に向けて必要なメッセージを伝える。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 桜乃翠月（さくらの・みづき）さん）
【質問】
ここはSFの世界。
あなたはある病気の治療を未来で行うため、長期間のコールドスリープ（冷凍睡眠）に入ることになりました。
次の中から近いものを1つ選んでください。
1． 半年
2． 1年
3． 5年
4． 10年
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「他人との距離感」です。
「コールドスリープ」は「自分を守りたい願望」を暗示しています。ここで目覚めるまでにかかった時間の長さは、そのままあなたが周りの人とどのくらい距離を取っているかを表しているのです。
【解答】
1．半年……かなり近め
人との繋がりを大切にするあなた。初対面でもすぐに打ち解け、深い話題にも抵抗がありません。相手の悩みには親身になって寄り添い、自分のことも素直に話せる関係が理想的。ただし、時には相手のペースも意識すると、より良い距離感になるでしょう。
2．1年……それなりの距離
バランス感覚に優れたあなた。親しくなりすぎず離れすぎない、適度な距離を保つのが得意です。プライベートな領域は大切にしつつ、必要な時にはしっかり寄り添えるので、多くの人から「付き合いやすい」と思われているはずです。
3．5年……ちょっと遠め
一人の時間を大切にするあなた。深入りしすぎない関係を心地よく感じます。信頼できる数少ない友人との付き合いを好み、表面的な交流よりも質を重視。マイペースに見られることもありますが、本当に困った時には頼れる誠実さの持ち主です。
4．10年……もはや無人島生活
自分の世界をしっかり持つあなた。他人に依存せず、自立した生活を送れる強さがあります。一人でいることに孤独を感じず、むしろ自由で充実した時間と考えているはず。ただし、時には信頼できる人に心を開くことで、新たな発見があるかもしれません。
＊
近すぎず遠すぎず、程よい距離感を保ちたいですね。
■監修者プロフィール：桜乃翠月（さくらの・みづき）
池袋占い館セレーネ所属。「SATORI電話占い」スタート直後からデビューランキング1位、総合ランキング2位を獲得。癒やしの波動を持ち、現実としっかり向き合いながら、幸せな未来に向けて必要なメッセージを伝える。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/