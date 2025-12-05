グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月29日（土）の放送には、BILLY BOOのKAZUKI UJIIE（Vo.）さんとKEI（Gt.）さんが登場！ 10月29日（水）に配信リリースされたシングル「ラブソング」について伺いました。

（左から）潮紗理菜、KAZUKI UJIIEさん、KEIさん、遠山大輔

BILLY BOOは、2021年からソロ活動していたKAZUKI UJIIEさんが、コロナ禍に分散してしまったメンバーと再度集結し、2024年5月に始動した4人組バンド。2025年2月にEP『逆光』を発表し、4月にメジャーデビュー。6月にはテレビアニメ「謎解きはディナーのあとで」のエンディングテーマ「ラプソディ」をCDリリースしました。遠山：10月29日（水）にシングル「ラブソング」が配信リリースされました、おめでとうございます。KAZUKI＆KEI：ありがとうございます。遠山：聴かせてもらったときに、特にアウトロは“ネオン”というか、まさにクリスマスをイメージさせる音色だなと感じたのですが、いつくらいから作り始めたのですか？KAZUKI：これは2年半前……？KEI：それくらいですかね。遠山：えぇ!? それは再集結してから？KAZUKI：いや、僕がソロで作っていたときにできた曲なんですけど、リリースせずに、ずっと取っておいていたんです。個人的にすごく自信がある曲だったので、「ちゃんとタイミングを考えて出したい」と思っていたなかでBILLY BOOを結成したので、「BILLY BOOのものとしてリリースしよう」と決めて。ちなみに「ラプソディ」をリリースするタイミングで「ラブソング」も候補にあったんですよ。潮：へぇ！KAZUKI：「どっちにしよう？」くらいの話だったんですけど、アニメのお話をいただいて、いろいろ順番を考えたときに、冬っぽい曲だし、おっしゃっていただいたようにクリスマスに合うような曲にしたいと思っていたので、今年の冬にリリースしようと話して、ようやく出せた感じです。遠山：へぇ〜！ そういう世に出ていない曲はたくさんあるのですか？KAZUKI：もう、めっちゃあります（笑）。KEI：デモの数は、相当あるほうじゃないかなとは勝手に思っています。遠山：どれくらい……？KAZUKI：800曲くらいじゃないかな？潮：えぇ〜!?KEI：マジで、キリがないくらいあると思います。KAZUKI：パソコンがデータを抱えきれなくて、いつもパンパンになってます（笑）。遠山：それは、メンバーみんなから自発的に出るんですか？KAZUKI：いえ、ほぼ僕ですね。遠山：それをみんなで共有して？KAZUKI：KEIにはほとんど共有していますけど、ほかのメンバーには僕らが形にしたものを聴かせるというか。もちろん、自信がない曲もあるので、そういうのは聴かせずに、自信があるものだけをメンバーに共有してリアクションをもらう、みたいな感じですね。遠山：KEIくんが「ラブソング」を初めて聴いたのは、2年以上前？KEI：そうですね、KAZUKIがソロのときだったので。あとKAZUKIって、普段からあらゆるところでボイスメモを録っているんですよ。遠山：思いついたときにメモしているんだ。KAZUKI：はい。潮：すごい！KEI：そのナンバリングがもう800を超えていたので、「どれだけメロが浮かんぶんだ？」と思っていたんですけど、当時は「メロディがなかなか思い浮かばなくてつらい」というのを日々聞いていたなか、800代のところでこのメロを聴いたときは、本当に素直に「いい曲だな」と思いましたし、「早く形にしたいな」という気持ちがありましたね。次回12月6日（土）の放送は、アーティストのaillyさんをゲストに迎えてお届けします。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜