10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30〜22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。11月22日（土）の放送では、『エヴァンゲリオン』を愛してやまない乃木坂46・井上和（いのうえ・なぎ）さんと賀喜遥香（かき・はるか）さんが、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」をレポート！ 解説の特定非営利活動法人 アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC） 辻壮一（つじ・そういち）さんとともに、展示されている貴重な資料を見ていきました。

左から：賀喜遥香さん、井上和さん

――30周年記念展「ALL OF EVANGELION」のエントランスで乃木坂46の2人を出迎えたのは、大きな初号機のフィギュアでした。井上：あぁー！ 初号機だ!!賀喜：すごいすごい！井上＆賀喜：かっこいい〜！賀喜：あ、シンクロした（笑）。――エントランスを抜けると、さらなる展示資料にテンションが上がります。辻：こちらに展示してあるのは、TVシリーズの『新世紀エヴァンゲリオン』の制作前に、キャラクターの統一を図るために作られた設定資料です。アニメーションですと、必ずこういった資料を作るんですけども、それぞれのキャラクターとか、登場人物の服とか、そういった細かい仕様を絵に落として決めていきます。そして、この資料が現場のスタッフに配られまして、これを見ながらみんな作業していく、そういうものですね。井上：なるほど。辻：今回こちらに展示してあるものは、当時に書かれた設定資料で「決定稿」というハンコが押してありますけれども、年度を見ると、放送する約1年前の「1994年11月29日」になっています。もちろん、このハンコが決定する前から作業していますので、実際は2年ぐらい前から作業が始まっています。井上：そんなに前から……。井上：ちなみに、遥香さんの好きなキャラクターはいますか？賀喜：私はもう碇シンジくんです。ここ（設定資料）でも、特に一番大きくお顔の詳細や、目のなかのつくりとかが細かく書かれていて……これはいいですよ。井上：（笑）。賀喜：優しい表情で“ここから始まったんだ”っていう気持ちになります。井上：そうですね。賀喜：あと私、実はシンジくんと同い年なんですよ。井上：そうか！賀喜：だから「シンジくんが今どういう気持ちなのか」って、めっちゃ考えちゃうんです。理解してあげたくなっちゃうというか。和の好きなキャラクターは？井上：キャラクターという括りにしていいか分からないですけど、私は初号機がすごく好きで。賀喜：うんうん！井上：物語のなかでもすごいキーパーソン……“パーソン”って言っていいのかどうか（笑）。でも、すごくカギを握っている機体じゃないですか。賀喜：そうだね。井上：本当にすべてが好きで。だから、おのずとシンジくんも好きになっちゃうし、（作品を）観ているうちにアスカ（惣流・アスカ・ラングレー）も好きになって、（葛城）ミサトさんにもどんどん惹かれちゃって……正直、魅力的なキャラクターが多すぎて、時期によって変わってしまうというのが結論なんですけど。賀喜：わかる〜！井上：でも、最初に見たときから今でも好きなのは初号機です。

シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」



＜番組概要＞番組名：FM EVA 30.0放送日時：毎週土曜 22:30〜22:55