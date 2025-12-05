有吉弘行「迷惑じゃん、結局」機内に“大きなリュック”を持ち込む乗客に苦言
有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月23日（日）の放送では、飛行機に持ち込む荷物についての話や有吉がアメリカ・ロサンゼルス空港で起こった“恥ずかしいエピソード”を語りました。
◆キャリーバッグの機内持ち込みは迷惑!?
この日は、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から寄せられた「キャリーバッグ」に関するメッセージから“旅行時に持って行くカバン”の話題に。
有吉が「キャリーバッグを持っていますか？」と尋ねると、山本は機内に持ち込めるような小さめの物を持っていると回答。しかし、有吉は「“機内に持ち込めるギリギリ（のサイズ）”って、法の抜け穴を通しているような感じが嫌い」と持論を展開します。さらには、「あとリュックがすごく大きい奴とか。（持ち込まれると）迷惑じゃん、結局」と苦言も。
その流れから、いまだに忘れられない空港の思い出があると切り出した有吉。「ロサンゼルス空港で現地のコーディネーターが、デカデカと“有吉様、田中様、吉村様”って書いたボードを持って待っていたときは嫌だったわ。『その3人を並ばせるのはやめてよ、みんなニヤニヤしてるじゃん』みたいな（笑）」と話すと、山本も酒井も爆笑していました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
（左から）山本浩司、有吉弘行、酒井健太
