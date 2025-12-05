笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月29日（土）の放送は、先週に引き続き、株式会社TOKAI DX推進事業部 理事・事業部長の田島義和（たじま・よしかず）さんをお迎えして、DX人材に求められる能力、デジタル・テクノロジーが変える近未来の風景について伺いました。

（左から）田島義和さん、笹川友里

1967年 埼玉県熊谷市生まれの田島さん。1992年 株式会社TOKAIに入社し、LPガス部門の業務をひと通り経験します。2003年より静岡本社に勤務、2011年よりエネルギー事業部門の部長とコールセンター長を兼務し、2015年に副事業部長に就任。2017年にはTOKAIホールディングスに転籍し、主にデジタルマーケティングとコールセンターの高度化を推進。そして、2021年から基幹システムの再構築のためTOKAIに戻り、DX推進事業部の事業部長に就任します。株式会社TOKAIは、1950年にガス供給事業者として創業して以来、住宅関連やアクア事業など、住生活に関わる事業を幅広く展開しており、現在は長い歴史で培ったノウハウを活かしたDX（デジタルトランスフォーメーション）推進にも力を入れています。とはいえ「TOKAIは営業会社ですので、それに適したDX人材となるとどうしても限られてきます」と田島さん。そのため、外部から採用したり、システム系事業会社からの異動によって人材確保に努めていますが、現状はまだまだ人材が不足していると明かします。また「eラーニングなど良いツールは出ているのですが、システム知識だけではダメで、業務観点での応用力も必要です」と、業務知識の共有も含めた育成を進めていく考えを示します。一方で、1,631名が在籍しているTOKAIの社員のなかからは「DX業務をやってみたい」という声もあるそうで、「潜在能力を引き出せるように実施していきたいです」と未来を見据えます。こうした取り組みは、単に業務の効率化を目指すだけでなく、顧客体験の向上や新たなサービス提供の可能性を広げることにもつながります。TOKAIは、サービスの幅を広げるなかで“顧客との接点”を大切にしてきました。しかし、コロナ禍など近年の社会環境の変化により、顧客と直接会う機会は徐々に減少しています。そんな情勢から田島さんは、これから顧客の満足度を上げるためには、顧客が必要なときに必要な情報を開示することが重要だと言い、「当社としては、データを活用することによって、最適なタイミングで必要なサービスを提案していくことになると感じています」と話します。とはいえ、AI活用が進むなかでも、対面営業の価値は決して失われないと強調。さらに、対面ならではの付加価値を提供できることが企業の強みだと言い、「便利な部分はAIを活用しつつ、最終的な決定は対面でおこなうのがベストだと思います」と力を込めます。DXの推進は単なる技術導入ではなく、社員育成や顧客体験の向上と密接に結びついた戦略ともいえます。私たちにとって、電気やガス、水道といったインフラは、普段は当たり前の存在です。しかし、その安全性を維持するためには、目に見えないところで膨大な企業努力が必要となります。その一方で、田島さんは「生活インフラはなくてはならないものですし、これまではお客さまとの接点も必ずありました。しかし、世代交代とともに生活インフラとの関わり方も変わってくるのではないでしょうか」と推測します。最後に、田島さんが想像する “近未来の風景”について伺うと、AIやテクノロジーの発達によって、暮らしは確実に便利になると前置きしつつ、「当社のように生活インフラを提供する事業者からすると、すべてをデジタル化するのは適切ではないのではないかと思っております」と持論を展開。デジタルとアナログ両方の良さを最大限に活かしたハイブリッドなライフスタイルが大切だとし、「人間にしかできないことをAIに奪われないようにしたいです」と話していました。次回12月6日（土）の放送は、株式会社ソラコム 代表取締役社長 CEO玉川憲さんをゲストにお迎えします。世界中のヒトとモノをつなぐIoTプラットフォームを提供するソラコム。最先端のIoTとAIを融合したDXの取り組みについて伺います。



