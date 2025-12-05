22:30
カナダ雇用統計（11月）
予想　N/A　前回　6.66万人（雇用者数・前月比)
予想　N/A　前回　6.9%（失業率)

23:15　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策について講演

6日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）
予想　52.0　前回　51.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)

米個人所得・支出（9月）
予想　0.3%　前回　0.4%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.6%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（9月）
予想　0.3%　前回　0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.7%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　2.8%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前年比)

6日
0:10　
レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席


FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）


※予定は変更されることがあります。