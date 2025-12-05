ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:30

カナダ雇用統計（11月）

予想 N/A 前回 6.66万人（雇用者数・前月比)

予想 N/A 前回 6.9%（失業率)



23:15

ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策について講演



6日

0:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（12月）

予想 52.0 前回 51.0（ミシガン大学消費者信頼感指数)



米個人所得・支出（9月）

予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.6%（個人支出・前月比)



米PCE価格指数（9月）

予想 0.3% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.7%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 2.8% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前年比)



6日

0:10

レーンECBチーフエコノミスト、討論会出席





FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）





※予定は変更されることがあります。

