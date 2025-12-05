※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

年下の同僚・黒沢さんに彼氏ができたと知り、喜ぶ主人公・白山さん。しかし相手は、自分が一年前に合コンで出会い、猛アピールされていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰からそれを立ち聞き。翌日には不機嫌な態度を取られるが、翌々日には普段通りに戻っていた。



そんな中、黒沢さんの元同僚から「彼女は負けず嫌い」「嫉妬心が強い」と忠告を受け、心当たりがない白山さんは不思議に思う。一方黒沢さんは栗田さんとデートするも、白山さんとの関係を隠し続ける姿に「今は私のことが好きって言ってくれたら安心するのに」とモヤモヤを募らせる。



翌朝、黒沢さんは朝から機嫌が悪く、白山さんが新しい仕事を教えてもブスッとしていて…。



いまいち黒沢さんの沸点がわかりません。白山さんは優しく指導しているのに、機嫌が悪くなったり、普通に戻ったり。これでは落ち着いて仕事ができませんよね。大人ですし、仕事とプライベートは分けてほしいところですが…？(スズ)