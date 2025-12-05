AKB48が6日、東京・日本武道館で20周年記念コンサートの初日公演を行った。SKEやNMB、HKTなど各グループの卒業生が大集結し、48グループとして豪華なステージを届けた。

篠田麻里子がセンターを務める「上からマリコ」で幕を開け、次々と豪華な顔ぶれのOGが出演。2曲目に「永遠プレッシャー」で島崎遥香がサプライズ登場すると、早速会場が割れるほどの大歓声。その後も元SKE48の松井珠理奈らによる「パレオはエメラルド」や、元NMB48の山本彩、渡辺美優紀、渋谷凪咲らによる「ナギイチ」など、各グループを支えた卒業生をセンターにヒット曲をパフォーマンスした。珠理奈は「『パレオはエメラルド』をやると聞いてびっくりしたんですが、皆さんに姉妹グループも含めてAKB48グループだからと言っていただけたので、SKEを代表して感謝の気持ちを込めてパフォーマンスさせていただきました」と感慨に浸った。

また、小嶋真子、岡田奈々、西野未姫、渋谷凪咲らによるユニット「てんとうむChu！」や、田中美久、矢吹奈子、大和田南那らのユニット「でんでんむChu！」も復活。現在は韓国で「SAY MY NAME」の一員として活動する本田仁美も駆けつけ、かつての「チーム8」によるパフォーマンスも披露された。渡辺は小悪魔衣装で「わるきー」、市川美織はレモンのかぶり物で「永遠より続くように」を現役メンバーたちと踊り、ファンの熱いコールが響き渡った。

終盤には、山本の弾き語りで「365日の紙飛行機」を、高橋や入山杏奈ら卒業生と現役メンバーで歌唱。高橋は「多くのメンバーが在籍して、たくさんの楽曲とともに20年の歴史を紡いでくれた」と、AKBの活動をつなぎ続けた全メンバーに感謝した。