「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）

ペアのフリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位の「りくりゅう」こと三浦璃来（２３）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝はフリー自己ベストの１４７・８９点、合計２２５・２１点で３年ぶり２度目の優勝を飾った。２大会連続五輪代表入りは確実な状況の中、金メダルの期待が懸かるミラノ五輪に向けた前哨戦を制し、弾みをつけた。

フリー「グラディエーター」の荘厳な音楽にのり、冒頭の高さのあるトリプルツイストリフトを成功。続く３連続のコンビネーションジャンプで木原が手を付いてしまうミスがあったが、その後、力強いリフト、スロートリプルルッツに成功。その後もしっかりまとめきった。力強く三浦を持ち上げながらのフィニッシュ後、木原は悔しそうな表情を浮かべ、三浦に対して手を合わせて謝ったが、他国の追撃を振り切った。

名古屋は木原の地元で、２人がトライアウトを行った結成の場所でもあった。運命の地で世界一を奪回し、五輪金メダルへと突き進む。