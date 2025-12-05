¡ÚÆÃ½¸¡Û¼Â¤ê¤Î½©¤ÎÎ¢Â¦¡¡¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¸»º¼Ô¤Ë¡Ö¥Á¥¥ó¥ìー¥¹¡×¤È¤¤¤¦½¸²Ù¶È¼Ô¡¡¥³¥á¥¯¥é¥¤¥·¥¹①¡Ô¿·³ã¡Õ
¥³¥á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë3²ó¥·¥êー¥º¡£½é²ó¤Ï¤³¤Î½©¤ÎÀ¸»º¼Ô¤äÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÊÆ²Á¹âÆ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë½¸²Ù¶¥Áè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¡×À¸»º¼Ô¤Î½©
2025Ç¯9·î¡£µû¾Â»Ô¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤¬·Ú²÷¤Ê²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó90¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¥³¥á¤òºî¤ëÂçµ¬ÌÏÇÀ²È¡¦´Ø Î´¤µ¤ó(74)¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¤Î½ÐÍè¤Ï¾å¡¹¡£²Æ¤ÎÌÔ½ë¤ä¿åÉÔÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¼Á¡¢ÎÌ¤È¤â¤ËÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä
¡ÖÍ½´ü¤·¤Ê¤¤¤Û¤Éº£Ç¯(2025Ç¯)¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤ë¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤¦¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥áºî¤êÇÀ²È¤Ï¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Íø±×¤¬½Ð¤ë¤Ê¡£1²¯±ß¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ê¡×
¤½¤ÎÌõ¤Ï¡¢ÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë½¸²Ù¶È¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼«¤é½Ð²Ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶á½ê¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹¤Ç¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ¤Ç5¥¥í5800±ß¡£ÊÆ²Á¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ë¤â¹âÃÍ¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä
¡Òµû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È ´Ø Î´¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¢£ÁûÆ°¤Ï¹ñ¤Î¸«¸í¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤êÊÆ²Á¹âÆ¤Ø
2024Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡£Á´¹ñ¤ÎÇä¤ê¾ì¤«¤é¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¡¢²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Ä¹¤é¤¯¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¡Ä¡Ä
¡ÒÇÀ¿å¾Ê ÅÏî´ µ£ »öÌ³¼¡´±¡Ó
¡Ö¥³¥á¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î·ÐºÑ²óÉü¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ò¸«ÄÌ¤»¤º¡¢À¸»ºÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¹ñ¤ÏÊÆ²Á¤ò²¼¤²¤è¤¦¤ÈÂçÎÌ¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¡£°ì»þÅª¤Ë¾®Çä²Á³Ê¤Ï5¥¥í3000±ßÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¡£¤³¤È¤·¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â²Á³Ê¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
À¸»º¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¥³¥á¤ÎÂ¿¤¯¤ÏJA¤äÂ¾¤ÎÌ±´Ö¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤¬Çã¤¤½¸¤á¡¢²·Çä¶È¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢²Á³Ê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬JA¤¬¼¨¤¹"³µ»»¶â"¡£¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¡¢À¸»º¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦²¾ÅÏ¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤ò»²¹Í¤ËÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¿·³ã¤ÎJA¤¬¼¨¤·¤¿³µ»»¶â¤Ï60¥¥í¤¢¤¿¤ê1Ëü7000±ß¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ëÌ±´Ö¶È¼Ô¤ËÇã¤¤Éé¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤ÎJA¥°¥ëー¥×¤Î½¸²ÙÎ¨¤¬½é¤á¤Æ5³ä¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç2025Ç¯¤Ï¡¢³µ»»¶â¤òÂçÉý¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¡¢60¥¥í¤¢¤¿¤ê3Ëü3000±ß¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£(ÄÉ²ÃÊ§¤¤´Þ¤à)
¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤Î³µ»»¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒµÜ¾ëÂç³Ø ÂçÀô°ì´Ó Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ó
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÇÀ¶¨(JA)¤ÏÇÀ²È¤«¤é¤ª¥³¥á¤ò½¸¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç³µ»»¶â¤òÈó¾ï¤Ë¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂ¾¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÇÀ²È¤«¤é¡Ê¥³¥á¤ò¡Ë½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç½¸²Ù¶¥Áè¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¹âÃÍ¤Ç½¸²Ù¤·¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¡Ê²·Çä¡Ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¤¤Þ´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¢£¡È½¸²Ù¶¥Áè¡É¤ËËÛÁö¤·¤¿Î®ÄÌ¶È¼Ô
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¿·ÊÆ¥·ー¥º¥ó¡£³µ»»¶â¤ò¾å¤²¤¿JA¼«ÂÎ¤â½¸²Ù¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒJA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û ±óÆ£¹À»Ê ²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö¡Ê¥³¥á¤Î¡ËÎÌ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥á¤¬½¸²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£ÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤¬Àè¤Ë¼Ú¤êÅÏ¤·¶â¡Ê³µ»»¶â¡ËÅù½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¾¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤¬¡¢ºÇ½é¤Î½ÐÂ¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÇã¤¤¡ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡×
Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ç¤ËJA¤Ë¥³¥á¤ò½Ð²Ù¤·½ª¤¨¤¿À¸»º¼Ô¡£½¸²ÙÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤áÄÉ²Ã¤Ç¥³¥á¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¡ÒÀ¸»º¼Ô¡Ó
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤·²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡ÒJA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û ±óÆ£¹À»Ê ²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Á¤âÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤ËÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¤Î¡Ä¡Ä¡×
¤½¤Î¸å¤â¿ô·ï¤Û¤É²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢JA°Ê³°¤ÎÇä¤êÀè¤¬¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤â¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥³¥á¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿JA¡£¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒJA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û ±óÆ£¹À»Ê ²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇÀ²È¤µ¤ó¤âÇä¤êÊý¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²æ¡¹¡¢ÇÀ¶¨¤È¤«¤â¤½¤³¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ÏÀµÄ¾¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
°ìÊý¡¢JA¤È¶¥¹ç¤¹¤ëÌ±´Ö¶È¼Ô¤â½¸²Ù¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤Î½¸²Ù¤È²·Çä¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤Î²ñ¼Ò¡£JA°ìÊÕÅÝ¤À¤Ã¤¿ÇÀ²È¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¿·³ã¥¯¥Ü¥¿ ³Þ´¬Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡ËÇÀ²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬JA¤Ë¡Ê¥³¥á¤ò¡Ë½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÍè¤Æ²Á³Ê¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬ºòÇ¯¤«¤éÊÆ²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡ÊJA¤Î¡ËÂ¾¤Ë½Ð¤·¤¿Êý¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤³¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¡Ä¡Ä
¡Ò¿·³ã¥¯¥Ü¥¿ ³Þ´¬Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¹âÃÍ¤ÇÇã¤Ã¤¿¥³¥á¤ò¤¸¤ã¤¢¹âÃÍ¤ÇÇä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¡¢¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¸¤ã¤¢²Ì¤¿¤·¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ÊÆ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼Â¤Î¤È¤³¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤»¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¿·ÊÆ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×
ÊÌ¤Î¶È¼Ô¤â½¸²Ù¶¥Áè¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤¬¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¹â¶¶²°¾¦Å¹ °¤Éô½á ¼ÒÄ¹¡Ó
¡Ö¥Á¥¥ó¥ìー¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¡Ê½¸²Ù¤Î¡ËÃÍÃÊ¤Ç¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤ÆºÎ»»¤È¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¦¤Á¤À¤±ÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤µ¤ó¤è¤êÄã¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê½¸²Ù²Á³Ê¤ò¡Ë¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤È¥³¥á¤Î¼è¤ê°ú¤¤ò¤¹¤ë²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¹¬ÃÓ¾¦Å¹ Â¼²¬ ¹î½Ó ÀìÌ³¡Ó
Q¡Ë¥³¥á¤Î»ÅÆþ¤ì¤òÍÍ»Ò¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¡ÖÀ©¸Â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¸½ºß¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¥³¥áÍ¾¤ê¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð2026Ç¯¤Î½©¸ý¤Ë2025Ç¯»º¤ò»ý¤Á±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£¿´ÇÛºàÎÁ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯»ºÊÆ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«°ìÈÖÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¡×
¿·³ã¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¦´Ø¤µ¤ó¤â·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Òµû¾Â»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È ´Ø Î´¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¹â¤¯¤Æ´î¤ÓÈ¾Ê¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬È¾Ê¬¡£¤Ê¤ó¤«Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤¾¡£¤³¤ì¤À¤±¹â¤«¤Ã¤¿¤é¥³¥áÎ¥¤ì¡¢¾ÃÈñ¤ÏÍî¤Á¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤«¤éÍ¢ÆþÊÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£·ë¶ÉÇÀ²È¤Ë¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤¬¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Þ¤¿À¸»ºÎÌ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÎ®ÄÌ¤òÃ´¤¦¶È¼Ô¤äÀ¸»º¼Ô¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÊÆ²Á¤Î¹âÆ¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼ç¿©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
